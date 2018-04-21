Министры финансов России и США обсудили в Вашингтоне санкционную тематику - Минфин РФ

ВАШИНГТОН, 21 апр /ПРАЙМ/. Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Минфина США Стивен Мнучин обсудили санкционную тематику на встрече в Вашингтоне в пятницу, сообщил Минфин РФ.

"Министр финансов России Антон Силуанов 20 апреля на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне встретился с главой Минфина США Стивеном Мнучиным. В ходе встречи была обсуждена санкционная тематика", - сообщила пресс-служба российского ведомства.

Минфин США ранее сообщил, что встреча прошла по инициативе Силуанова и министры обсудили вопросы, связанные с Северной Кореей, Сирией и Украиной.