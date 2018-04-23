Биржи АТР в основном снижаются вслед за индексами США

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в минусе, негативно влияют на торги данные закрытия американских индексов в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,11% - до 3068,28 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1765,01 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,36%, до 30310,22 пункта, корейский KOSPI - на 0,2%, до 2471,45 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос при этом на 0,41%, до 5892,6 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,27% - до 22102,62 пункта.

В пятницу биржи США закрылись снижением на 0,9-1,3% после негативных внутренних отчетностей. Так, General Electric получила чистый убыток по итогам первого квартала в 1,113 миллиарда долларов, что в 5,9 раза больше показателя предыдущего года. Разводненный убыток на акцию GE в первом квартале составил 0,14 доллара против убытка в 0,01 доллара за аналогичный период прошлого года.

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes также получила убыток за первые три месяца - в 19 миллионов долларов против прибыли в 66 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 0,17 доллара, при этом данные за аналогичный период прошлого года компания не приводит.

Снижение геополитической напряженности оказывает слабую поддержку биржам региона. В субботу КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и заявил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с Трампом. Ранее Белый дом сообщал, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.