FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Bitcoin Cash дорожает на 16%, восполняя предыдущие потери


Рынки / Валюта

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash дорожает в понедельник утром почти на 16%, восполняя предыдущие потери, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.10 мск Bitcoin Cash дорожал на 15,75%, до 1,315 тысячи доллара. По данным биржи Bitfinex, курс Bitcoin Cash растет шестую сессию подряд - с 18 апреля, при этом по итогам 18 апреля он вырос на 18%, 20 апреля - на 16,6%. В марте криптовалюта подешевела почти на 50%, в феврале - на 20%, а в январе - почти на 40%.

Биткоин при этом в понедельник дорожал лишь на 0,14%, до 8,86 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в стоимости на 0,34%, до 8,84 тысячи долларов, на Binance - на 0,02%, до 8,84 тысячи.

Другие альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 4,3%, до 631 доллара, Ripple - на 0,58%, до 0,87 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 393,46 миллиарда долларов.

"Bitcoin Cash был сильно убит, и сейчас криптовалюта частично компенсирует потери", - прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Аналитик отметил, что в целом по рынку видно, что приходят новые деньги. По его мнению, сейчас хорошее время для входа на рынок. "Три месяца коррекции после очень большого роста уравновесили рынок", - добавляет Гусейнов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ