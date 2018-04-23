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Доллар дорожает на фоне роста доходности гособлигаций США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам растет утром в понедельник вслед за доходностью гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 90,38 пункта. Курс доллара к иене рос до 107,81 иены за доллар со 107,66 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,2274 доллара с 1,2288 доллара за евро.

Доходность десятилетних US Treasuries растет на 2,6 базисного пункта - до 2,977%. А доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивается на 1,6 базисного пункта - до 3,158%. Рост доходности бумаг оказывает поддержку курсу американской валюты.

При этом снижение геополитической напряженности способствует удешевлению иены, которая традиционно считается безопасным активом. В субботу КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны.

"Позитивная динамика доллара, вероятно, сохранится, по крайней мере, до следующих негативных новостей", - цитирует агентство Рейтер главу отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Инвесторы также ожидают статистику по еврозоне позднее в понедельник. Исследовательская организация Markit Economics сообщит предварительную оценку композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в апреле. Эксперты ожидают, что показатель снизился до 54,9 пункта с 55,2 пункта месяцем ранее.

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