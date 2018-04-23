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События в сфере макроэкономики и бизнес 23 апреля


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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EURФранция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)53,7
10:00 EURФранция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)56,9057,00
10:30 EURГермания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)58,2057,40
10:30 EURГермания - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)53,9053,90
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)56,6056,00
12:00 EURКомпозитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)55,256,7
12:00 EURИндекс деловой активности в секторе услуг (апрель)54,954,5
15:30 CADКанада - Объём оптовых продаж (м/м) (февраль)0,10%
16:45 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)55,6055,00
16:45 USDСША - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit54,20
16:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)54,0054,00
17:00 USDСША - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (март)3,00%0,20%
17:00 USDСША - Продажи на вторичном рынке жилья (март)5,54 млн5,55 млн

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBРусагро - производственные результаты за 1кв2018
 RUBGlobaltrans Investment PLC - ГОСА (реестр закрыт 23.03.2018, Кипр)39,2 - див-д 201620,16 (1П2017) + 24,64 (спец) + 23,25 (2П2017, рекоменд. СД) + 21,6 (спец, рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBPolymetal Int - закрытие реестра акционеров к ГОСА (25.04.2018, реестр для выплаты -11.05.2018) $0,09 (1П2016) + $0,15 (спец) + $0,18 (фин) - див-д 2016$0,14 (1П2017) + $0,3 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBТрансконтейнер - закрытие реестра акционеров к ГОСА (15.05.2018, реестр для выплаты -28.05.2018)251,84 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 95,76 (1П2016) + 46,81 (фин) - див-д 2016293,04 (рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBБашнефть - СД (одобрение сделок с заинтересованностью)
 RUBГМК Норильский Никель - СД (вопрос о включении кандидата в список для голосования по выборам в СД)
 RUBМ.Видео - СД (предв. утверждение решений представителя общества как единственного участника ООО "М.видео Менеджмент", принимающего решения в отношении дочерней организации)
 RUBОГК-2 - СД (вопросы созыва и подготовки ГОСА)
 RUBРоссети - СД (позиция компании по вопросам повестки дня СД ФСК ЕЭС и МРСК Сибири)
 RUBРуссНефть - СД (вопрос принятия РуссНефтью у дочернего общества прав пользования недрами)
 RUBТранснефть - СД (отчет об управлении валютными и процентными рисками за 2017)
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