События в сфере макроэкономики и бизнес 23 апреля

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|53,7
|10:00
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
|56,90
|57,00
|10:30
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|58,20
|57,40
|10:30
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)
|53,90
|53,90
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|56,60
|56,00
|12:00
|EUR
|Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|55,2
|56,7
|12:00
|EUR
|Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)
|54,9
|54,5
|15:30
|CAD
|Канада - Объём оптовых продаж (м/м) (февраль)
|0,10%
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|55,60
|55,00
|16:45
|USD
|США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit
|54,20
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
|54,00
|54,00
|17:00
|USD
|США - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (март)
|3,00%
|0,20%
|17:00
|USD
|США - Продажи на вторичном рынке жилья (март)
|5,54 млн
|5,55 млн
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Русагро - производственные результаты за 1кв2018
|RUB
|Globaltrans Investment PLC - ГОСА (реестр закрыт 23.03.2018, Кипр)
|39,2 - див-д 2016
|20,16 (1П2017) + 24,64 (спец) + 23,25 (2П2017, рекоменд. СД) + 21,6 (спец, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Polymetal Int - закрытие реестра акционеров к ГОСА (25.04.2018, реестр для выплаты -11.05.2018)
|$0,09 (1П2016) + $0,15 (спец) + $0,18 (фин) - див-д 2016
|$0,14 (1П2017) + $0,3 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Трансконтейнер - закрытие реестра акционеров к ГОСА (15.05.2018, реестр для выплаты -28.05.2018)
|251,84 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 95,76 (1П2016) + 46,81 (фин) - див-д 2016
|293,04 (рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Башнефть - СД (одобрение сделок с заинтересованностью)
|RUB
|ГМК Норильский Никель - СД (вопрос о включении кандидата в список для голосования по выборам в СД)
|RUB
|М.Видео - СД (предв. утверждение решений представителя общества как единственного участника ООО "М.видео Менеджмент", принимающего решения в отношении дочерней организации)
|RUB
|ОГК-2 - СД (вопросы созыва и подготовки ГОСА)
|RUB
|Россети - СД (позиция компании по вопросам повестки дня СД ФСК ЕЭС и МРСК Сибири)
|RUB
|РуссНефть - СД (вопрос принятия РуссНефтью у дочернего общества прав пользования недрами)
|RUB
|Транснефть - СД (отчет об управлении валютными и процентными рисками за 2017)