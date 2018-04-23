События в сфере макроэкономики и бизнес 23 апреля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB Русагро - производственные результаты за 1кв2018

RUB Globaltrans Investment PLC - ГОСА (реестр закрыт 23.03.2018, Кипр) 39,2 - див-д 2016 20,16 (1П2017) + 24,64 (спец) + 23,25 (2П2017, рекоменд. СД) + 21,6 (спец, рекоменд. СД) - див-д 2017

RUB Polymetal Int - закрытие реестра акционеров к ГОСА (25.04.2018, реестр для выплаты -11.05.2018) $0,09 (1П2016) + $0,15 (спец) + $0,18 (фин) - див-д 2016 $0,14 (1П2017) + $0,3 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017

RUB Трансконтейнер - закрытие реестра акционеров к ГОСА (15.05.2018, реестр для выплаты -28.05.2018) 251,84 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 95,76 (1П2016) + 46,81 (фин) - див-д 2016 293,04 (рекоменд. СД) - див-д 2017

RUB Башнефть - СД (одобрение сделок с заинтересованностью)

RUB ГМК Норильский Никель - СД (вопрос о включении кандидата в список для голосования по выборам в СД)

RUB М.Видео - СД (предв. утверждение решений представителя общества как единственного участника ООО "М.видео Менеджмент", принимающего решения в отношении дочерней организации)

RUB ОГК-2 - СД (вопросы созыва и подготовки ГОСА)

RUB Россети - СД (позиция компании по вопросам повестки дня СД ФСК ЕЭС и МРСК Сибири)

RUB РуссНефть - СД (вопрос принятия РуссНефтью у дочернего общества прав пользования недрами)