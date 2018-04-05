Бумаги компаний РФ в Лондоне преимущественно дешевеют

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,26%, до 5,44 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,72%, до 64,49 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,28%, до 125,45 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дешевели на 0,04%, до 4,63 доллара, "Газпром нефти" - дорожали на 1,33%, до 24,78 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,59%, до 1,93 долларов, Сбербанка SBER - росла на 0,57%, до 15 долларов. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,2%, до 19,96 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 0,16%, до 17,19 доллара, "Северстали" CHMF - дешевели на 0,19%, до 15,45 доллара, НЛМК - снижались в цене на 1,18%, до 24,6 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT росли в стоимости на 0,41%, до 19,09 доллара, "Ленты" - на 0,8%, до 5,66 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS опускалась на 0,82%, до 3,49 доллара.