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ГДР En+ обновили исторический минимум, упав почти на 13%


Рынки / Акции

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. ГДР En+ в понедельник переписали исторический минимум, обвалившись в начале торгов на 12,8% - до 304,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом к 10.53 мск ГДР En+ замедлили темпы снижения и опускались на 6,3% – до 327 рублей, индекс Мосбиржи рос на 0,27%.

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ГДР En+ падают в цене с 6 апреля, когда стало известно о включении компании в "черный список" OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами - ред.), отмечает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. С этого момента и по сегодняшний день бумаги подешевели более чем вдвое, подсчитала она.

"Основная проблема для инвесторов - невидимый, но предполагаемый риск, который создает включение Олега Дерипаски и его бизнеса в санкционный список США. Это долгосрочный фактор влияния, который со временем может осложняться новыми нюансами и деталями. Отсюда и столь существенный провал в цене ГДР", - говорит аналитик.

"Персональные санкции - вещь очень неоднородная. В случае проблем для бизнеса руководство компанией можно передать другому лицу, но под санкциями находится и сама бизнес-структура, поэтому перестановка в руководстве здесь бессмысленна. Среди видимых рисков для En+ находятся проблемы с управлением иностранными счетами, другим активами, сложности с доступом к финансированию кредитов", - отмечает Бодрова.

Бумаги En+ пока останутся в зоне продаж, нельзя исключать снижения к уровню 280-300 рублей в ближайшее время, считает эксперт.

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