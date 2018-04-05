Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций на вечерних торгах в понедельник торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля и снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Индекс Мосбиржи к 17.34 мск рос на 0,28%, до 2238,92 пункта, индекс РТС снижался на 0,5%, до 1140,08 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 48 копеек, до 61,88 рубля, курс евро - на 22 копейки, до 75,68 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,57%, до 73,64 доллара за баррель, также свидетельствуют данные торгов.

"На глобальном рынке доминирует идея роста доходности по 10-летним казначейским обязательствам США до 3,0%. На этом фоне под давлением находятся все рискованные активы", - комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Русала" подскочили в цене на 16% на заявлении минфина США о возможности отмены санкций против компании.

ГДР En+ краткосрочно скорректировали большую часть падения понедельника и снижались в моменте на 4%, хотя с утра обновили исторический минимум, упав на 22%, до 272 рубля

К текущему моменту бумаги "Русала" дорожают на 16,21%, до 26,67 рубля, ГДР En+ падают на 14,18%.

США могут снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией, сообщил в понедельник OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) в пояснениях к санкционным документам. Согласно пояснениям OFAC, стороны, попавшие под санкции, могут быть удалены из санкционного списка путем демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к их включению в этот список.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал". Санкции также охватывают любые активы, доля попавших в список компаний в которых составляет более 50%.

С момента введения санкций акции "Русала" падали в цене больше чем вдвое - до исторического минимума в 15,04 рубля (9 апреля).

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (5,69%), бумаги Сбербанка SBER(обыкновенные акции поднимаются на 2,65%, префы – на 2,37%), акции "Яндекса" YNDX(2,59%), ТМК (2,59%), "Роснефти" ROSN(2,45%), а также акции ФСК ЕЭС FEES(2,33%), "Мосэнерго" MSNG(2,07%), "Норникеля" (2%) и акции "Аптечной сети 36 и 6" (1,98%).

Среди лидеров падения – акции "Мостотреста" MSTT(-4,5%), ИСКЧ (-3,32%), привилегированные акции "Транснефти" (-2,12%), акции "Мегафона" MFON(-1,55%), Московской биржи (-1,49%), а также акции "Аэрофлота" AFLT(-1,47%) и "Интер РАО" IRAO(-1,46%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На таком негативном фоне до конца понедельника Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA ожидает продолжения снижения индекса Московской биржи, до уровня 2200 пунктов.

Индекс Мосбиржи до конца дня проторгуется в пределах отметок 2210-2245 пунктов, считает Анна Кокорева из "Альпари". Шансов на бурный рост у рублевого индикатора не много, добавляет она.