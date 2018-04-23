"Ренессанс Капитал" прогнозирует курс доллара по 60 руб до конца года и 62 руб в 2019 г

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Аналитики "Ренессанс Капитала" прогнозируют, что курс доллара до конца текущего года сохранится на уровне в 60 рублей и будет в районе 62 рублей в 2019 году, сообщил журналистам главный экономист по России и СНГ инвесткомпании Олег Кузьмин.

"Мы ожидаем, что курс может сохраниться в среднем порядка 60 рублей за доллар США до конца года и 62 рубля за доллар США в следующем году. Инфляция в этом году будет немного ниже 4%, в следующем году составит 4%. Снижение ставок может быть продолжено. Мы ждем, что ставка Центрального банка будет снижена на 0,5 п.п. до конца третьего квартала этого года. Бюджет у нас останется в профиците – порядка 1% ВВП", - сказал Кузьмин.

"Но и, наконец, Центральный банк уже в конце этого года может быть весьма счастлив, увидев то, что уровень активов под его управлением, даже если цены на нефть снизятся до 55 долларов за баррель (по марке Brent – ред.) к концу года, приблизятся к отметке 500 миллиардов долларов США – это там, где они были до конца 2013 года", - заметил он.

При этом он отметил, что есть две "истории": одна - для инвесторов в акции, связанные с более сильным потребительским спросом, а другая история – для инвесторов в облигации, связанная с более высокой ставкой окончания цикла денежно-кредитной политики.

"Если говорить про первую историю, … потребительский спрос в этом и в следующем году в России может расти где-то на 4%. Консенсус (среди рыночных ожиданий – ред.) ждет роста потребительского спроса на 3%. С чем связан наш более оптимистичный прогноз? Во-первых, это то, что, наверное, видят все: реальные заработные платы, особенно после повышения зарплат в отдельных бюджетных секторах, вырастут в этом году где-то на 6% - это значительная цифра. Дале, потребительское кредитование восстанавливается быстрыми темпами. … И, наконец, мы ждем нормализации сберегательного поведения, где уже население будет меньше сберегать, чем сберегало в кризис", - пояснил экономист.