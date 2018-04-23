Рынок акций РФ и рубль против доллара снизятся на текущей неделе

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе снижения рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара на снижении рынка нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю снизятся на 0,8% и на 0,4%, соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится на 1,5 доллара до 71,8 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется около 1,23. Рубль относительно доллара снизится на 60 копеек и не изменится к евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На настроения инверсоров скажутся ожидания итогов заседаний ЕЦБ, ЦБ РФ и очередной встречи Комитета по операциям на отрытом рынке США, которое состоится во время длительных выходных в РФ по случаю майских праздников, отмечает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

Сырьевым трейдерам стоит обратить внимание на дальнейшие действия США относительно нефти, отмечает Виктор Веселов банка "Глобэкс". Он считает, что США попытается надавить на Иран под предлогом защиты от террористов или с помощью санкций, чтобы обеспечить себе доступ к дешевой (по себестоимости добычи) нефти.

"Рынок нефти на текущей неделе продолжит жить ожиданиями развязки в отношениях США и Ирана – 12 мая Дональд Трамп должен принять решение относительно выхода из ядерной сделки. Поэтому котировки Brent, третий месяц находящиеся в растущем канале, продолжат оставаться вблизи многолетних максимумов", - считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Нефтяные котировки смогут остаться в пределах диапазона 72-75 доллара за баррель - возможное ухудшение общерыночных настроений способно нивелироваться сезонной силой рынка: растущий спрос со стороны автомобилистов способствует дальнейшему снижению запасов в США и других странах-потребителях энергоносителей, убежден Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Геополитика отступает на второй план, хотя Сирию коалиция США бомбит по субботам, чтобы не оказывать влияние на рынок", - отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Релиз заседания совета директоров ЦБ будет в центре внимания на предстоящей неделе. Я полагаю, что Банк России отложит снижение ключевой ставки до второго полугодия. Реакция рынка на это решение будет нейтральной", - считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Впрочем, несмотря на высокую вероятность установления нейтрального фона, Егоров из Dukascopy Bank SA склонен ждать продолжения снижения российских индексов в ближайшие пять торговых дней.

"Основное давление на рынок может оказать падение цен на нефть на высказываниях Дональда Трампа об искусственном завышении мировых цен на нефть. Помимо падения нефтяных цен, опасения замедления темпов смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, о чем ранее высказывались представители регулятора, также может оказать влияние на динамику акций российских эмитентов и стоимости рубля. Под конец торговой недели инвесторы будут стремиться сократить вложения в акции российских эмитентов, что также может давать на рынок", комментирует он.

Потенциал подъема у российского рынка акций остается ограничен геополитическими рисками и слабой динамикой макроэкономических показателей, считает Вайсберг из ИК "Регион".

В условиях крепости рынка нефти и снятия, как минимум, временного, рисков наложения новой порции антироссийских санкций, российский рынок акций, остающийся заметно недооцененным по отношению к нефти, может попытаться продолжить движение к отметке 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Локтюхов из Промсвязьбанка.

Российский фондовый рынок все еще остается в зоне повышенных рисков, но инвесторы устали бояться, поэтому индексы и активы ранее бодро восстановились после апрельского «черного понедельника», отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Последняя неделя месяца окажется для отечественных индексов не самой активной, так как впереди длинные майские каникулы, после которых волатильность снижается, если нет новостной поддержки, добавляет она.

"Индекс Мосбиржи сейчас смотрится перекупленным с учетом геополитических рисков, и на новой неделе он может консолидироваться в пределах значений 2185-2250 пунктов. Для индекса РТС вероятный торговый диапазон заключен в границы 1120-1150 пунктов. Ближе к концу недели рынок начнет фиксировать прибыль", - прогнозирует она.

РУБЛЬ СДАСТ ПОЗИЦИИ К ДОЛЛАРУ

Учитывая, что 3 мая Владимир Путин может принять решение об ответе на новые американские санкции, и в этот же день «Русал» должен выплатить купон по евробондам, на длинные праздники инвесторы, скорее всего, предпочтут запастись долларами рассуждает Валерий Вайсберг из ИК «Регион».

Ключевой темой на рынках на неделе может стать рост инфляционных ожиданий, полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

При этом доллар и нефть дорожают синхронно, что отражает ожидания инвесторов по ускорению инфляции, добавил он, рассуждая о факторах динамики рубля.

Курс доллара выглядит вполне уместным в диапазоне 61-63 рубля, но нельзя исключать вероятности его возвращения выше 63,5 рубля в случае усиления ухода инвесторов от рисков, говорит Анна Бодрова из компании "Альпари".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Кочергин из банка "Восточный" считает, что на текущей неделе лидерами роста по акциям станут бумаги Сбербанка, "Полюса", "Яндекса" и "Магнита", а аутсайдерам, возможно, "Татнефти", "Роснефти" и "Северстали".

Краткосрочно лучше рынка вновь могут выглядеть, по мнению Локтюхова из Промсвязьбанка, идейные бумаги, не сильно "завязанные" на ситуацию на внешних биржевых площадках. В частности, ему по-прежнему импонируют акции ВТБ, "Алросы" и "Аэрофлота", предлагающие высокую дивидендную доходность.

"Мы также отмечаем сильные операционные данные "Ленты" и неплохую, по сравнению с нашими ожиданиями, финотчетность "Магнита". Стоит отметить, что акции "Магнита" и "Ленты", не имеющие, по нашим оценкам, в отличие от Х5, в котировках премии за рост, выглядят весьма интересно для среднесрочных инвестиций в сценарии оживления потребительской активности и повышения инфляционных рисков в связи с переоценкой рубля, способных благоприятно повлиять на будущие доходы розничных сетей", - говорит аналитик.

По его мнению, подходит время для увеличения доли потребсектора в инвестпортфелях. И "Магнит" с "Лентой", наряду с акциями "Детского мира" представляются нам весьма перспективным выбором в секторе, добавляет он.

Среди важных корпоративных событий – финансовая и операционная отчетность "Яндекса", X5 retail, "Черкизово", "Детского мира", "Дикси"; возможно, до конца месяца отчитается "Газпром", - отмечает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Если нефть удержится выше 70 долларов за баррель, то лучше рынка будут акции нефтегазовых компаний, считает он. В аутсайдерах могут оказаться бумаги металлургов и отдельных ритейлеров, полагает аналитик.