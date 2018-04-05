ОБЗОР - Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,82% - до 2250,99 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% - до 1144,66 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.29 мск рос на 49 копеек - до 61,89 рубля, курс евро - на 7 копеек, до 75,53 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и дорожает на 0,38% - до 74,34 доллара за баррель.

Закрытие носило довольно сдержанный характер – последние три часа торгов рынок предпочел отсидеться в низковолатильном "боковике", переосмысливая новости, но есть надежда на продолжение роста в дальнейшем, отмечает Алексей Коренев из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах торгов понедельника оказался "Русал" на новостях из США. Акции "Русала" на заявлении Минфина США о возможности отмены санкций против компании подскочили в цене почти на 16%.

ГДР En+ на этой новости замедлили падение до 4%, отыграв большую часть потерь понедельника, хотя с утра обновили исторический минимум, упав на 22% - до 272 рублей.

В итоге к закрытию торгов бумаги "Русала" подорожали на 17,65%, ГДР En+ подешевели на 14,04%.

Как заявил в понедельник OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами), США могут снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Согласно пояснениям OFAC, стороны, попавшие под санкции, могут быть удалены из санкционного списка путем демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к их включению в этот список.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал". Санкции также охватывают любые активы, доля попавших в список компаний в которых составляет более 50%.

С момента введения санкций акции "Русала" падали в цене больше чем вдвое - до исторического минимума в 15,04 рубля (9 апреля).

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (5,88%), бумаги Сбербанка SBER(обыкновенные акции поднялись на 3,66%, префы – на 3,53%), акции "Роснефти" ROSN(3,56%), "Полюса" (2,9%), ТМК (2,72%), а также акции "Яндекса" YNDX(2,69%), "Норникеля" (2,45%), ФСК ЕЭС FEES(2,39%), "Мосэнерго" MSNG(2,26%).

В аутсайдерах – акции "Мостотреста" MSTT(-4,42%), ИСКЧ (-2,21%), Московской биржи (-2,02%), "Мегафона" MFON(-1,75%), "Интер РАО" IRAO(-1,54%), а также привилегированные акции "Транснефти" (-1,51%) и акции "Камаза" KMAZ(-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2200-2300 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.

В рамках сессии понедельника российский рынок смог сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, которое находится на уровне 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс". Если "быкам" удастся преодолеть эту отметку и закрепиться над ней, будет создан плацдарм для дальнейшего роста и вырастет вероятность обновления исторических максимумов, считает он.

"Индекс Мосбиржи остается в канале 2210-2255 пунктов. Однако чем дальше, тем больше сомнений в том, что рынок сейчас пойдет заметно выше – геополитические риски высокие, в России впереди длинные майские праздники, во время которых биржевая активность обычно замирает", - полагает, в свою очередь, Анна Бодрова из "Альпари".