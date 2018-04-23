ОБЗОР: Путин подписал закон о санации страховщиков

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о санации страховых организаций в целях предупреждения их банкротства, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Введение процедуры санации позволит предупредить банкротство страховых организаций и защитит интересы граждан благодаря возможности поддерживать непрерывность выплат по обязательствам, пояснял ранее глава комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков.

Закон устанавливает возможность осуществления мер предупреждения банкротства страховых организаций с участием Банка России по аналогии с процедурой финансового оздоровления банков. Для этого создается Фонд консолидации страхового сектора (ФКСС), формируемый из денежных средств ЦБ, которые обособляются от остального его имущества.

Банк России будет вправе предоставить управляющей компании ФКСС кредит без обеспечения на срок до пяти лет для приобретения активов страховых организаций, в отношении которых осуществляются меры предупреждения банкротства. ЦБ также предоставляется право направлять своих представителей или представителей управляющей компании в страховую организацию, чтобы проанализировать ее финансовое положение до решения вопроса о санировании.

ДЕТАЛИ

Законопроект запрещает бывшим собственникам санируемых страховых организаций покупать их акции после санации (при доле более 1% за три месяца до начала санации) и допускает предъявление к ним требований о возмещении убытков, а в том числе о компенсации расходов санатора на финансовое оздоровление страховщика.

Под убытками понимаются, в том числе, расходы ЦБ, определяемые как разница между полученным Банком России доходом при предоставлении средств ФКСС и доходом, который мог бы быть получен им при размещении денег по ключевой ставке. При этом расходы, понесенные ЦБ при вложении средств ФКСС в уставный капитал страховщика, предлагается рассматривать как предоставление денежных средств на 20 лет по нулевой процентной ставке.

Банку России, как органу страхового надзора, предоставляется право проводить оценку активов, пассивов и страховых резервов страховщика, а также в случае назначения временной администрации вводить мораторий на удовлетворение требований его кредиторов на срок до трех месяцев.

В период деятельности временной администрации такой мораторий может быть продлен еще, максимум, на три месяца. Однако общий срок действия моратория не может превышать общий срок действия временной администрации страховой организации.

Действие моратория не будет распространяться на обязательные платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды. В случае невозможности восстановления платежеспособности страховой организации временная администрация сможет обратиться в ЦБ с ходатайством об отзыве лицензии.

Банк России будет вправе вводить ограничения или запрет на совершение отдельных сделок, ограничить или приостановить действие лицензии страховщика в случае неоднократного нарушения им в течение года требований финансовой устойчивости и платежеспособности, неисполнения предписаний ЦБ, представления недостоверной информации либо совершения действий, создающих угрозу правам страхователей или стабильности финансового (страхового) рынка.

Например, это касается сделок, связанных с передачей недвижимого имущества страховой организации в аренду или залог, его внесением в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц, с получением займов (кредитов), уступкой прав требований и переводом или прощением долга, новацией, отступным, осуществлением финансовых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.