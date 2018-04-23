ОБЗОР - Рубль вечером компенсировал часть снижения к доллару и почти вышел в ноль к евро

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижался к доллару и почти компенсировал снижение к евро на фоне роста вероятности снятия санкций с "Русала", говорят трейдеры.

Рост рынка нефти вечером поддержал курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.53 мск рос на 0,45 рубля - до 61,85 рубля, курс евро - на 0,05 рубля, до 75,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар поднимался до 62,19 рубля, евро – до 76,09 рубля.

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ НАДЕЖДУ ОТ "РУСАЛА"

Курс рубля вечером компенсировал часть потерь против доллара и почти вышел в ноль к евро.

Этому отчасти поспособствовали надежды на снятие с "Русала" санкций. США могут снять санкции с компании, если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней, сообщил в понедельник OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) в пояснениях к санкционным документам.

При этом рынок валюты учел подорожание нефти выше 74 долларов за баррель к вечеру.

Это способствовало уходу на второй план негативных для рубля заявлений экс-министра финансов РФ, главы совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что его курс вряд ли вернется в ближайшие месяцы к тем значениям, которые он утратил после объявления очередных антироссийских санкций США.

В итоге доллар вечером рос к рублю 0,7%, евро прибавлял в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти осталась около уровня 4,6 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Американская валюта протестировала в понедельник ближайшее сопротивление, расположенное на уровне 62 рубля, однако преодолеть его и закрепиться выше не удалось, отметил Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

Это сохраняет в силе сценарий дальнейшего отступления доллара с возможными целями в районе 57 – 59 рублей, оценил он.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,3-62,3 рубля, евро – в коридоре 75-76,2 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.