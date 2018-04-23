Bitcoin Cash по-прежнему дорожает, отыгрывая прошлые потери

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash продолжает дорожать в понедельник вечером, отыгрывая прошлые потери, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.37 мск Bitcoin Cash дорожал на 12,09%, до 1,388 тысячи доллара. По данным биржи Bitfinex, курс Bitcoin Cash растет на 11,6%, до 1,375 тысячи доллара. В марте криптовалюта подешевела почти на 50%, в феврале - на 20%, а в январе - почти на 40%.

Биткоин при этом дешевел на 0,28%, до 8,89 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в стоимости на 0,29%, до 8,87 тысячи долларов, на Binance - на 0,91%, до 8,87 тысячи.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожал на 0,3%, до 640 долларов, Ripple - дешевел на 1,84%, до 0,87 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 398,98 миллиарда долларов.

"Отличился снова Bitcoin Cash, он прибавляет более 16%, за прошлую неделю он вырос на 52%. Подобный рост можно объяснить тем, что с максимума в декабре 2017 криптовалюта потеряла 85% своей стоимости, больше чем другие ведущие криптовалюты, и сейчас восстанавливается на фоне умеренно позитивных новостей", - прокомментировал ситуацию РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

В то же время инвесторы оценивают новости из Ирана. Так, Центробанк страны сообщил о том, что использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях Ирана запрещено. Данное решение было принято в конце 2017 года, однако заявление ЦБ опубликовал в воскресенье.