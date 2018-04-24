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Биржи АТР в основном растут на заявлениях о рыночных реформах в Китае


Рынки / Индексы

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуется в плюсе, китайские биржи прибавляют по 2% по итогам заседания политбюро ЦК КПК, где были озвучены намерения провести рыночные реформы в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,07% - до 3131,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,88%, до 1797,26 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,09% - до 30584,93 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,17%, до 2470,04 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,65% - до 5924,5 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,82%, поднимаясь до 22268,72 пункта.

По данным китайского агентства Синьхуа, китайское политбюро заявило по итогам заседания в понедельник, что "правительство будет придерживаться активной налоговой политики и разумной и нейтральной денежно-кредитной политики". Кроме того, было озвучено намерение "принять рыночные меры для сокращения избыточных мощностей" в стране.

Члены партии также призвали к "смелым реформам и усилиям по открытию (китайского рынка -ред.)", сообщает агентство.

"Впервые они озвучили сразу пять (мер - ред.) Ранее они указывали только на одну или две", - приводит издание The Wall Street Journal комментарий руководителя отдела исследований в BOCOM International Хао Хонга (Hao Hong). При этом аналитик добавил, что намерение рыночных реформ озвучивалась и ранее, поэтому трейдеры были "слегка подготовлены" к заявлению.

Японский индекс растет на фоне снижения курса иены к доллару. Удешевление иены традиционно положительно сказывается на доходах японских экспортеров.

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