Алюминий продолжает дешеветь на фоне заявления о возможности снятия санкций с "Русала"

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость алюминия продолжает снижаться после падения примерно на 9% днем ранее на фоне заявления подразделения Минфина США о возможности снятия санкций с "Русала", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.58 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне опускалась на 0,95%, до 2252,25 доллара за тонну. В понедельник стоимость фьючерсов рухнула с уровня в 2,5 тысячи долларов за тонну до 2,3 тысячи, то есть приблизительно на 9%. Цена майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,68%, до 3,127 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца опустилась на 0,69% - до 6943,5 доллара за тонну, алюминия - на 7,05%, до 2295 долларов, цинка - на 0,11%, до 3229 долларов за тонну.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. После объявления санкций против "Русала" алюминий подорожал до максимума с 2011 года.

Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами), США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Продление сроков позволит "Русалу" разобраться со сделками, считают аналитики консалтинговой Wood Mackenzie, чье мнение приводит агентство Рейтер.