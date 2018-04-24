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Биткоин преодолел отметку в $9 тыс


Рынки / Валюта

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Биткоин (bitcoin) во вторник утром торгуется выше 9 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.47 мск биткоин дорожал на 4,42% - до 9,253 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта увеличивалась в цене на 4,67% - до 9,272 тысячи долларов, на Binance - на 4,71%, до 9,275 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 7,54%, до 680,52 доллара, Ripple - на 5,92%, до 0,92 доллара, Bitcoin Cash - на 16,29%, до 1547,12 доллара.

Цена на биткоин с середины месяца колебалась в районе в 8 тысяч долларов и только во вторник преодолела рубеж в 9 тысяч долларов на фоне роста капитализации рынка криптовалют. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 421,63 миллиарда долларов. За неделю показатель вырос на 30%, примерно с 326 миллиардов долларов.

При этом доля биткоина продолжает сокращаться по сравнению с альтернативными криптовалютами – неделю назад его доля на рынке составляла около 42%, на данный момент - примерно 37%.

"Единственная криптовалюта, которая демонстрирует волатильность, - Bitcoin Cash. Она сейчас показывает наилучшую динамику из топ-20. Такое движение напоминает манипуляцию со стороны "китов", чтобы подогреть интерес и зафиксировать прибыль", - прокомментировал РИА Новости ситуацию на криптовалютном рынке глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

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