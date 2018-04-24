События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 апреля

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|AUD
|Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|4:30
|AUD
|Австралия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2018)
|1,90%
|1,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2018)
|0,60%
|0,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2018)
|0,40%
|0,5% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания - Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
|11:00
|EUR
|Германия - Индекс деловых ожиданий (апрель)
|100,1
|99,5
|11:00
|EUR
|Германия - Оценка текущей ситуации (апрель)
|106,5
|106
|11:00
|EUR
|Германия - Индекс делового климата IFO (апрель)
|103,2
|102,8
|13:00
|GBP
|Великобритания - Индекс промышленных заказов (CBI) (апрель)
|4
|4
|16:00
|USD
|США - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (фев)
|6,40%
|6,30%
|16:10
|GBP
|Великобритания - Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
|17:00
|USD
|США - Индекс доверия потребителей CB (апрель)
|127,7
|126
|17:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (март)
|618 тыс
|625 тыс
|17:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (м/м) (март)
|-0,60%
|1,90%
|23:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,047 млн барр
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|НЛМК - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY)
|RUB
|НЛМК - телеконференция менеджмента
|RUB
|ЛУКОЙЛ - СД (о подготовке к ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)
|75 (9м2016) + 120 (фин) - див-д 2016
|85 (9м2017) - див-д 2017
|RUB
|Татнефть - СД (рекоменд. по див-дам 2017)
|22,81 (ао, ап) - див-д 2016
|27,78 (9м2017) (ао, ап) - див-д 2017
|RUB
|АК АЛРОСА - СД (рекоменд. по див-дам 2017)
|8,93 - див-д 2016
|RUB
|МРСК Урала - СД (о подготовке к ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)
|0,0083 - див-д 2016
|RUB
|МРСК Центра - СД (о подготовке к ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)
|0,044215195 - див-д 2016
|RUB
|Транснефть - СД (вопрос о выплате вознаграждений)
|RUB
|РусГидро - СД (отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана группы за 2017)
|RUB
|Polymetal Int - День инвестора и аналитика /Лондон/
|RUB
|Группа О`Кей - закрытие реестра акционеров к ГОСА (27.04.2018, программа обратного выкупа акций)