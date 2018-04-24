События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 апреля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB НЛМК - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY) RUB НЛМК - телеконференция менеджмента

RUB ЛУКОЙЛ - СД (о подготовке к ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017) 75 (9м2016) + 120 (фин) - див-д 2016 85 (9м2017) - див-д 2017

RUB Татнефть - СД (рекоменд. по див-дам 2017) 22,81 (ао, ап) - див-д 2016 27,78 (9м2017) (ао, ап) - див-д 2017

RUB АК АЛРОСА - СД (рекоменд. по див-дам 2017) 8,93 - див-д 2016

RUB МРСК Урала - СД (о подготовке к ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017) 0,0083 - див-д 2016

RUB МРСК Центра - СД (о подготовке к ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017) 0,044215195 - див-д 2016

RUB Транснефть - СД (вопрос о выплате вознаграждений)

RUB РусГидро - СД (отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана группы за 2017)

RUB Polymetal Int - День инвестора и аналитика /Лондон/