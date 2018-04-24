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События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 апреля


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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 AUDАвстралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
4:30 AUDАвстралия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2018)1,90%1,9% (факт)
4:30 AUDАвстралия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2018)0,60%0,4% (факт)
4:30 AUDАвстралия - Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2018)0,40%0,5% (факт)
10:00 GBPВеликобритания - Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
11:00 EURГермания - Индекс деловых ожиданий (апрель)100,199,5
11:00 EURГермания - Оценка текущей ситуации (апрель)106,5106
11:00 EURГермания - Индекс делового климата IFO (апрель)103,2102,8
13:00 GBPВеликобритания - Индекс промышленных заказов (CBI) (апрель)44
16:00 USDСША - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (фев)6,40%6,30%
16:10 GBPВеликобритания - Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
17:00 USDСША - Индекс доверия потребителей CB (апрель)127,7126
17:00 USDСША - Продажи нового жилья (март)618 тыс625 тыс
17:00 USDСША - Продажи нового жилья (м/м) (март)-0,60%1,90%
23:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,047 млн барр

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBНЛМК - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY) RUBНЛМК - телеконференция менеджмента
 RUBЛУКОЙЛ - СД (о подготовке к ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)75 (9м2016) + 120 (фин) - див-д 201685 (9м2017) - див-д 2017
 RUBТатнефть - СД (рекоменд. по див-дам 2017)22,81 (ао, ап) - див-д 201627,78 (9м2017) (ао, ап) - див-д 2017
 RUBАК АЛРОСА - СД (рекоменд. по див-дам 2017)8,93 - див-д 2016
 RUBМРСК Урала - СД (о подготовке к ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)0,0083 - див-д 2016
 RUBМРСК Центра - СД (о подготовке к ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)0,044215195 - див-д 2016
 RUBТранснефть - СД (вопрос о выплате вознаграждений)
 RUBРусГидро - СД (отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана группы за 2017)
 RUBPolymetal Int - День инвестора и аналитика /Лондон/
 RUBГруппа О`Кей - закрытие реестра акционеров к ГОСА (27.04.2018, программа обратного выкупа акций)
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