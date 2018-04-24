Доллар коррекционно дешевеет после достижения локальных максимумов

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к евро и индекс доллара снижаются утром во вторник, корректируясь после достижения днем ранее максимума с 1 марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 90,92 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2213 доллара с 1,2209 доллара за евро. Курс доллара к иене при этом продолжал расти - до 108,81 иены за доллар со 108,71 иены на предыдущем закрытии.

В понедельник курс доллара к корзине валют обновил максимум с 1 марта на ожиданиях повышения ставки ФРС США. Как сообщало агентство Рейтер, индекс долгосрочных инфляционных ожиданий в США достиг максимума с ноября 2014 года из-за роста цен на сырьевом рынке. Рост инфляционных ожиданий расценивается трейдерами как сигнал предстоящего активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

В декабре прошлого года регулятор сообщал, что прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году. Однако ожидания ускорения инфляции в США укрепляют надежды инвесторов на четыре повышения. В конце марта ФРС подняла ставку первый раз в этом году - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 1-2 мая.

Рост курса доллара также был поддержан ростом доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних US Treasuries достигала почти 3%, а тридцатилетних - увеличивалась до 3,143%.