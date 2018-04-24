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Евро опустился ниже 75 руб впервые за две недели


Рынки / Валюта

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Евро опустился ниже 75 рублей впервые за две недели на фоне ослабления европейской валюты на форекс и некоторого снижения геополитических рисков для рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.07 мск вторника снижался на 21 копейку - до 61,59 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 75,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Чуть раньше во вторник евро дешевел до 74,935 рубля - минимума с 10 апреля.

Евро на форекс закрепляется ниже 1,22 доллара, обновляя минимумы с начала марта.

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