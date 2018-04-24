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Биржи АТР, кроме Южной Кореи, закрылись ростом на новостях из Китая


Рынки / Индексы

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне оценки рынками заявлений политбюро ЦК КПК относительно планов по рыночным реформам в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,99% - до 3128,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,28%, до 1804,41 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,3% - до 30636,24 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,4%, до 2464,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,86%, до 22278,12 пункта.

Участники торгов во вторник обратили внимание на сообщения китайских СМИ о том, что китайское политбюро подтвердило намерение открывать экономику страны и расширять реформирование государственных фирм и активов.

"Поскольку правительство Китая пообещало поддерживать внутренний спрос и стабильное развитие кредитного, фондового, долгового, валютного рынков и рынка недвижимости, те китайские инвесторы, которые ожидали замедления экономики из-за ужесточения политики, могут начать пересматривать свои прогнозы", - считает аналитик UBS Securities Гао Тин (Gao Ting), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Определенное влияние на настроения инвесторов в Австралии оказали внутренние статданные, согласно которым индекс потребительских цен в стране в первом квартале вырос в годовом выражении на 1,9% в то время как аналитики ждали значения показателя на уровне 2%.

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