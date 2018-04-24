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Московская биржа с 25 апреля запускает торги фьючерсами на нефть WTI


Commodities / Рынки
  • #Бочки
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с 25 апреля запускает торги фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI), говорится в сообщении биржи.

"25 апреля 2018 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги фьючерсными контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil и маржируемыми опционами на них, призванные расширить возможности инвестирования российских участников рынка и их клиентов в глобальные товарные инструменты", - сообщает биржа.

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Фьючерсный контракт на нефть данной марки является расчетным и будет котироваться в долларах, лот контракта равен 10 баррелям. К торгам будут допущены шесть серий фьючерсов и две серии опционов.

"Запуск деривативов на нефть Light Sweet Crude Oil создаёт дополнительные возможности для хеджеров и арбитражеров и является частью нашей стратегии по расширению доступа российских инвесторов к международным бенчмаркам", - комментирует управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.

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