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Биржи Европы изменяются разнонаправленно после выхода отчетов компаний и статданых


Рынки / Индексы

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Европейские фондовые биржи во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику после публикации корпоративных отчетностей компаний региона и внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.49 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,3%, до 7420,76 пункта, французский CAC 40 - снижался на 0,04%, до 5436,28 пункта, немецкий DAX - рос на 0,33%, до 12613,96 пункта.

В центре внимания инвесторов во вторник оказались корпоративные отчетности. Так, британская биржевая группа London Stock Exchange Group plc. (LSE), являющаяся оператором Лондонской фондовой биржи, сообщила, что по итогам первого квартала 2018 года нарастила валовую прибыль на 13% в годовом выражении - до 464 миллионов фунтов стерлингов (около 649,9 миллиона долларов).

Кроме того, продажи французского автомобильного концерна PSA Group с учетом приобретения Opel/Vauxhall по итогам первого квартала увеличились по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 44,2% и составили рекордные 1,052 миллиона автомобилей.

Участники торгов обратили внимание и на статистику из Германии. В частности, во вторник стало известно, что индекс делового климата в Германии, по данным исследовательского института IFO, в апреле упал до 102,1 пункта с пересмотренного показателя марта в 103,3 пункта. Аналитики ожидали снижения индекса до 102,8 пункта.

"Как и индекс PMI, ожидания по данным IFO также снижаются в последние месяцы, что отражает уменьшение оптимизма инвесторов относительно будущего", - пишут эксперты Danske в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.

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