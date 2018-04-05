Рынок акций днем растет на дорогой нефти, "Русал" лидирует

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем во вторник растет, отыгрывая дорожающую нефть, отмечают трейдеры.

Акции "Русала" второй день лидируют в росте, отыгрывая новости о возможности снятия санкций США с компании, говорят эксперты.

К 16.48 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 0,7%, до 2266 пунктов, а долларовый индекс РТС - на 1,2% - до 1158 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕФТЬ ПОМОГАЕТ АКЦИЯМ

Рынок акций РФ во вторник днем повышался на фоне подскока рынка нефти в район 75 долларов за баррель сорта Brent. Опасения по поводу очередного обострения в связи с санкциями против Ирана толкают нефть на обновление максимумов с ноября 2014 года.

В итоге акции "Газпрома" GAZP растут на 1%, "Роснефти" ROSN - на 1,3%, "Лукойла" LKOH - на 0,7%. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 130 рублей на акцию, и это также поддерживает цену бумаг компании.

Акции Сбербанка SBER(+1,3%) отыгрывают укрепление рубля против доллара и евро.

Акции "Русала" (+7,8%) второй день подряд отыгрывают новости о возможности снятия санкций США с компании.

OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство в понедельник заявило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца сегодняшних торгов индекс Мосбиржи будет консолидироваться в ожидании выхода макроэкономических данных и оценках решения ФРС на следующей неделе по базовой ставке, говорит Даниил Егоров из Dukascopy Bank.

В течение ближайших 12 месяцев при отсутствии резких потрясений ожидается рост индекса ММВБ до 2600 пунктов при средней цене нефти 60-65 долларов за баррель и курсе рубля около 60 против доллара, отметил начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев.