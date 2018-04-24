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Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на нефти почти по $75 за баррель


Рынки / Валюта

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс рубля вечером во вторник повышается к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок, говорят трейдеры.

Снижение геополитических рисков также помогло российской валюте, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.22 мск снижался на 42 копейки, до 61,38 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 75,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ

Курс рубля вечером повышался на фоне обновления нефтью максимумов с ноября 2014 года в попытках выйти на уровень 75 долларов за баррель.

Рынок "черного золота" получает поддержку со стороны геополитики. Инвесторы оценивают информацию о том, что США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в "иранской ядерной сделке" и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире - Ирана.

Кроме того, Китай увеличил импорт нефти в прошлом месяце на 0,6% в годовом выражении - до 39,17 миллиона тонн, к февралю показатель поднялся на 21,4%.

Снижение в прошлую пятницу Центробанком объема покупок валюты для минфина РФ до 10,7 миллиарда рублей с предыдущих 17,5 миллиарда также поддержало рубль

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти осталась около уровня 4,6 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61-62 рубля, евро – в коридоре 74,6-75,8 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Нижний предел для пары USD/RUB сейчас поднялся примерно до отметки 60, и не исключено достижение ею отметки 64, считает Джон Харди из Saxo Bank.

"Пока риск дальнейших санкций временно отпал, дисконт российских активов медленно восстанавливается. Пара USD/RUB может рискнуть подрасти, пока не нащупает новый более широкий торговый диапазон", - добавил он.

 

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