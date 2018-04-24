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Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ в I квартале составила 6 млрд руб - глава банка


Рынки

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль санируемого банка "ФК Открытие" по РСБУ в январе-марте составила 6 миллиардов рублей, сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов.

"Сейчас мы можем подвести итоги первого квартала. Банк заработал по российским стандартам 6 миллиардов рублей чистой прибыли", - сказал Задорнов в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава банка также отметил, что кредитная организация практически полностью рассчиталась с Банком России. "Остался совсем небольшой платеж сделать", - сказал он.

Зампред ЦБ Василий Поздышев в начале апреля говорил, что Банк России в рамках санации предоставил ликвидность банку "ФК Открытие" в объеме 710 миллиардов рублей. Из них 380 миллиардов рублей было выдано под ставку 0,5%, остальные средства на пополнение ликвидности предоставлялись банку по ключевой ставке ЦБ.

Кроме того, прибыль "Росгосстраха", входящего в группу "Открытие", составила, по словам Задорнова, по итогам первого квартала 1,2 миллиарда рублей. Задорнов добавил, что наблюдательный совет в мае одобрит стратегию группы "Открытие".

Банк "ФК Открытие" с августа проходит процедуру финансового оздоровления через контролируемый ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году к нему планируется присоединить Бинбанк и региональные офисы банка "Траст", а в 2019 году - "Росгосстрах банк".

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