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Биржи Европы закрылись в основном в плюсе на корпоративной финансовой отчетности


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно ростом, так трейдеры отреагировали на финансовую отчетность европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,36%, до 7425,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,1%; до 5444,16 пункта; немецкий DAX снизился на 0,17%, до 12550,82 пункта.

Корпоративные новости поддержали рост ряда европейских индексов. В частности, британская биржевая группа London Stock Exchange Group plc. (LSE), являющаяся оператором Лондонской фондовой биржи, сообщила, что по итогам первого квартала 2018 года нарастила валовую прибыль на 13% в годовом выражении — до 464 миллионов фунтов стерлингов (около 649,9 миллиона долларов). Акции LSE по итогам торгов вторника подорожали на 2,02%.

Акции немецкого разработчика программного обеспечения SAP SE выросли в цене на 3,51% после того, как компания улучшила прогноз прибыли на 2018 год.

Сдержал увеличение индексов рост доходности десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries), которые впервые с 2014 года поднялись до 3%. Рост доходности гособлигаций обычно негативно влияет на фондовые рынки, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам более стабильную прибыль по сравнению с акциями, поскольку стоимость заимствований увеличивается. А как отмечает агентство Market Watch, многие европейские компании работают в Европе и занимают деньги в США.

При этом снижение немецкого индекса вызвано внутренней макростатистикой. Так, индекс делового климата в Германии, по данным исследовательского института IFO, в апреле упал до 102,1 пункта с пересмотренного показателя марта в 103,3 пункта. Эксперты прогнозировали уменьшение показателя лишь до 102,8 пункта.

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