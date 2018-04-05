ОБЗОР - Рынок акций РФ умеренно вырос во вторник вслед за нефтью и рублем

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ умеренно вырос по основным индексам во вторник вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи к закрытию подорожал на 0,12%, до 2253,77 пункта, индекс РТС - на 0,80%, до 1153,83 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.17 мск снижался на 31 копейку, до 61,50 рубля, курс евро - на 15 копеек, до 75,28 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent весь день торговался в районе 75 долларов за баррель. Правда, к текущему моменту инструмент перешел к снижению и падает на 1,2%, до 73,8 доллара за баррель, следует из данных торгов.

НЕМНОГО МЁДА ДЛЯ "РУСАЛА"

Акции "Русала" второй день подряд отыгрывают новости о возможности снятия санкций США с компании.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

Но накануне стало известно, что OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и бизнес в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство в понедельник заявило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Стоит отметить, что акции "Русала" как на Московской бирже, так и на бирже в Гонконге, подвержены сильной волатильности. Акции к закрытию торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже подскочили в цене на 43,42% после заявления минфина США о возможности снятия санкций с компании.

На Московской бирже в течение торгов вторника акции "Русала" поднимались на 14,8%, до 31 рубля. Однако к закрытию торгов бумаги выросли только на 4,07% - до 28,1 рубля. "Отечественные рынки, открывшиеся сегодня весьма оптимистично после вчерашней внезапной радости от ОFAC о переносе сроков окончания расчетов по контрактам с "Русалом" с 5 июня на 23 октября, к середине дня начали понемногу осознавать, что в новости этой не так много мёда, как кажется", - оценивает события Алексей Коренев из "Финама".

"Во-первых, 23 октября – это всё же очень далеко. А с открытыми длинными позициями надо уже что-то делать сейчас. И желательно до лета. Во-вторых, наиболее внимательные заметили, что в предписании OFAC речь шла только о переносе предельных сроков по расчетам. Про 7 мая, до которого держатели активов компаний Олега Дерипаски должны из них выйти, ни слова не было сказано", - поясняет он.

А это значит, что, те, кто держит сейчас акции "Русала" и может потенциально попасть под вторичные санкции минфина США, будут вынуждены их до 7 мая продать, причем – по любой цене, продолжил аналитик. "И если в рынке и будут "задёрги" наверх, то застрявшие в этих бумагах инвесторы будут "разгружаться" в тех, кто еще не растерял оптимизма и продолжает надеяться на полное восстановление стоимости акций пострадавших от санкций компаний", - добавил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди других лидеров роста – акции "Интер РАО" IRAO(2,34%), префы "Татнефти" TATN(1,89%), акции ИСКЧ (1,7%), ТГК-1 (1,43%), префы "Мечела" MTLR(1,36%), "М.Видео" (1,35%) и акции "Распадской" (1,31%).

Акции НЛМК выросли на 0,49% на фоне позитивной отчетности по МСФО за первый квартал.

Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" NLMK в первом квартале 2018 года выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 502 миллиона долларов. Показатель EBITDA увеличился на 31% - до 812 миллионов долларов, а его рентабельность сохранилась на уровне 29%. Выручка выросла на 30%, до 2,794 миллиарда долларов, свободный денежный поток возрос в 2,9 раза — до 599 миллионов долларов.

Среди лидеров падения – ГДР En+ (-5,33%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,27%), акции "Яндекса" YNDX(-1,64%), "Фосагро" PHOR(-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду опубликуют отчетность "Новатэк" NVTK и "Яндекс", за первый квартал 2018 года по US GAAP, напоминает Коренев.

"Российский фондовый рынок во вторник продолжил расти. Индекс Мосбиржи поднялся в область 2260 пунктов и практически вернулся к тем уровням апреля, откуда начались лавинообразные продажи. Где-то здесь, в области 2250-2270 пуантов, рублевый индикатор будет консолидироваться. Индекс РТС закрепляется в пределах 1145-1160 пунктов", - в свою очередь, комментирует Анна Бодрова из "Альпари".