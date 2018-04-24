Мировое производство вина в 2017 г упало до 60-летнего минимума - ассоциация

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Мировой объем производства вина в 2017 году упал до самого низкого уровня за 60 лет, сообщила во вторник Международная организация виноградарства и виноделия (OIV).

"В 2017 году объем производства вина составил 250 миллионов гектолитров (1 гл равен 100 литрам – ред.). Показатель опустился до исторического минимума, снизившись на 8,6% по сравнению с предыдущим годом", - говорится в отчете организации. Такое снижение OIV объясняет неблагоприятными климатическими условиями в ЕС.

Ведущим производителем вина в прошедшем году осталась Италия (42,5 миллиона гектолитров), второй по объему производства стала Франция (36,7 миллиона гектолитров), третьей - Испания (32,1 миллиона гектолитров). Уровень производства также оставался высоким в США (23,3 миллиона гектолитров) и Австралии (13,7 миллиона гектолитров).

В Южной Америке показатели производства были неоднозначными из-за явления Эль-Ниньо (колебание температуры в экваториальной части Тихого океана) в 2016 году. Так, производство вина в Аргентине и Бразилии увеличилось по сравнению с 2016 годом, составив 11,8 и 3,4 миллиона гектолитров соответственно, а производство в Чили показало спад второй год подряд, снизившись до 9,5 миллиона гектолитров.

В сообщении также отмечается, что объем потребления вина в прошлом году составил 243 миллиона гектолитров, продемонстрировав рост третий год подряд. Крупнейшим потребителем напитка с 2011 года остаются США (32,6 миллиона гектолитров), на втором месте оказалась Франция (27 миллионов гектолитров), на третьем - Италия (22,6 миллиона гектолитров). При этом потребление вина во Франции, Италии и Испании за год уменьшилось, а в США, Китае и Австралии - выросло.