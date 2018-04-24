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Трамп назначил и.о. главы Эксимбанка США


Рынки / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 24 апр /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назначил Джеффри Герриша и.о. главы Экспортно-импортного банка США, сообщил Белый дом.

Чтобы избавиться от приставки "и.о.", Герриш должен быть утвержден сенатом. Предыдущего кандидата на этот пост не поддержал банковский комитет сената. До настоящего времени Герриш был первым заместителем торгового представителя США.

Экспортно-импортный банк США предоставляет иностранным покупателям американских товаров гарантии под кредиты. Его деятельность направлена на снижение внешнеторгового дефицита США. Особенно полезен банк покупателям дорогостоящего американского оборудования, такого как самолеты и машины. В развивающихся странах сложно получить кредит в банке на подобные закупки без американской гарантии.

Среди республиканцев нет единства по вопросу, нужно ли вообще такое учреждение. В 2015 году республиканцы в конгрессе временно блокировали деятельность банка, отказав ему в финансировании.

Трамп также известен неоднозначным отношением к банку. Первоначально он критиковал его как учреждение, раздающее льготы крупным корпорациям за счет бюджета. Однако в подготовленной при Трампе стратегии национальной безопасности США подчеркивается необходимость поддержки торговли с помощью финансовых инструментов в распоряжении властей США. Ключевым инструментом подобного рода является Экспортно-импортный банк.

В банке заявляют, что в его портфеле уже накопились проекты на 42 миллиарда долларов.

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