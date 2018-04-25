Биржи АТР в основном опускаются вслед за американскими биржами

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном торгуются в минусе, негативно влияет на торги снижение американских индексов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.27 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,31% - до 3119,31 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,09%, до 1806,04 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,84%, до 30378,89 пункта, корейский KOSPI - на 0,99%, до 2439,65 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,43% - до 22181,63 пункта. Биржи Австралии закрыты в связи с праздниками. К закрытию торгов вторника австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6% и составил 5921,6 пункта.

По итогам торгов вторника индексы США опустились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.

При этом рынки оценивают финансовые показатели крупных американских компаний за прошедший квартал. Так, чистая прибыль крупнейшего в мире производителя строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин Caterpillar за первый квартал подскочила в 8,7 раза, до 1,665 миллиарда долларов.

Verizon Communications увеличил прибыль на 31,3%, до 4,6 миллиарда долларов. Прибыль акционеров Coca-Cola Company за квартал увеличилась на 16%, до 1,368 миллиарда долларов. Несмотря на позитивные данные отчетностей, акции ряда компаний потеряли в цене. Так, бумаги Caterpillar подешевели на 6,2%, Coca-Cola - на 2,1%.

"Если акции дешевеют, в то время как корпоративная прибыль растет на 20%, а экономика страны растет на 3%, на рынке есть проблема. Пока реакция рынка сводится к тому, что мы наблюдаем конец длинного ралли с 2009 года. Инвесторы могли подумать, что скоро лучшие времена останутся позади", - цитирует агентство Рейтер слова старшего инвестстратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).