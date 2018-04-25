Алюминий дешевеет 5-ую торговую сессию подряд на фоне возможного снятия санкций с "Русала"

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов продолжает снижаться пятую торговую сессию подряд, после того как 23 апреля минфин США продлил до осени возможность выхода из контрактов с "Русалом" и заявил о возможном снятии санкций с компании.

Согласно данным торгов, по состоянию на 5.27 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне опускалась на 1,4%, до 2196,5 доллара за тонну. Во вторник стоимость контракта на закрытии составила 2227 долларов за тонну, опустившись на 2,96%.

При этом металл подешевел уже на 13% с понедельника, когда его стоимость составляла 2534,5 доллара.

По состоянию на 8.10 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex также снижалась на 0,25%, до 3,156 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 1% - до 7013 долларов за тонну, цинка - снизилась на 0,53%, до 3212 долларов за тонну.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. После объявления санкций против "Русала" алюминий подорожал до максимума с 2011 года.

Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами), США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.