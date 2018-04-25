События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 апреля

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|AUD
|Австралия - День АНЗАК/ANZAC Day - День защитника Отечества - выходной на Австралийской фондовой бирже
|13:00
|EUR
|Франция - Общее число безработных
|3,423 млн
|17:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|-1,071 млн барр
|-2,648 млн барр
|17:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,115 млн барр
|23:15
|CAD
|Канада - Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|НОВАТЭК - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|Яндекс - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс - телеконференция менеджмента
|RUB
|Интер РАО - финансовая отчетность по РСБУ и операционные результаты за 1кв2018
|RUB
|Группа О`Кей - операционные результаты за 1 кв2018
|RUB
|Группа О`Кей - День инвестора и аналитика
|RUB
|Роснефть - СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)
|5,98 - див-д 2016
|3,83 (1П2017) - див-д 2017
|RUB
|Polymetal Int - ГОСА (реестр закрыт 235.04.2018, реестр для выплаты -11.05.2018)
|$0,09 (1П2016) + $0,15 (спец) + $0,18 (фин) - див-д 2016
|$0,14 (1П2017) + $0,3 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017