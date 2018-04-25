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События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 апреля


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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
AUDАвстралия - День АНЗАК/ANZAC Day - День защитника Отечества - выходной на Австралийской фондовой бирже
13:00 EURФранция - Общее число безработных3,423 млн
17:30 USDСША - Запасы сырой нефти -1,071 млн барр -2,648 млн барр
17:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,115 млн барр
23:15 CADКанада - Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBНОВАТЭК - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
RUBЯндекс - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)RUBЯндекс - телеконференция менеджмента
 RUBИнтер РАО - финансовая отчетность по РСБУ и операционные результаты за 1кв2018
 RUBГруппа О`Кей - операционные результаты за 1 кв2018
 RUBГруппа О`Кей - День инвестора и аналитика
 RUBРоснефть - СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)5,98 - див-д 20163,83 (1П2017) - див-д 2017
 RUBPolymetal Int - ГОСА (реестр закрыт 235.04.2018, реестр для выплаты -11.05.2018) $0,09 (1П2016) + $0,15 (спец) + $0,18 (фин) - див-д 2016$0,14 (1П2017) + $0,3 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
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