События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 апреля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB НОВАТЭК - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

RUB Яндекс - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUB Яндекс - телеконференция менеджмента

RUB Интер РАО - финансовая отчетность по РСБУ и операционные результаты за 1кв2018

RUB Группа О`Кей - операционные результаты за 1 кв2018

RUB Группа О`Кей - День инвестора и аналитика

RUB Роснефть - СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017) 5,98 - див-д 2016 3,83 (1П2017) - див-д 2017