Биржи Европы снижаются на негативном внешнем фоне

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в среду снижаются, следуя за негативной динамикой на рынках США, которая оказала давление и на азиатские площадки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.17 мск британский индекс FTSE 100 в минусе на 0,32%, до 7401,87 пункта, французский CAC 40 - на 0,11%, до 5438,05 пункта, немецкий DAX - на 0,72%, до 12462,03 пункта.

В среду европейские инвесторы следуют примеру своих американских и азиатских коллег, которые в ходе торгов распродавали акции на фондовых биржах. По итогам торгов вторника индексы США опустились на 1,3-1,7% на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник впервые с января 2014 года выросла до 3%. Вслед за США в среду преимущественным снижением закрылись и биржи Азии.

"На сегодня в календаре не значится важных экономических статданных, поэтому финансовые рынки будут продолжать следить за ростом доходностей в мире и его влиянием на рисковые активы, в том числе на развивающихся рынках", - пишут аналитики Danske Bank в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В то же время участники торгов отыгрывают корпоративные отчетности европейских компаний. Так, одна из крупнейших британских банковских групп Lloyds Banking Group сообщила, что чистая прибыль в первом квартале 2018 года увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,147 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов). Однако рынок ждал более высоких показателей от банка, и на этом фоне его акции умеренно дешевеют в ходе торгов.