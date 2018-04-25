Мировые рынки снижаются, доходность 10-летних гособлигаций США превысила 3%

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки понизились сегодня вслед за вчерашним серьезным откатом на Уолл-стрит. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 3%, а крупные промышленные корпорации предупредили о возможных проблемах в ближайшие месяцы, сообщает Dow Jones.

Индекс Stoxx Europe 600 в начале торгов опустился на 0,7%, а ведущие фондовые индексы Гонконга и Японии потеряли соответственно 1,1% и 0,3%.

Фьючерсы на S&P 500 понизились на 0,3%. Накануне индекс потерял 1,3%. Производитель тяжелой техники Caterpillar вчера предупредил, что высокие результаты за 1-й квартал могли быть пиком для этого года. 3M ухудшила прогноз по годовой выручке и прибыли из-за повышения затрат на сырье.

Нефть марки Brent сегодня подешевела на 0,2% до 73,72 доллара за баррель, однако с начала года подорожали на 10,2%, что привело к росту себестоимости у ряда компаний.

Аналитики также связывают негативную динамику на рынке акций с вчерашним ростом доходности гособлигаций. Сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 3,010%, тогда как вчера на завершении торгов в Нью-Йорке составляла 2,983%.

Повышение доходности гособлигаций обычно приводит к росту расходов компаний и потребителей на получение кредитов, а как инвестиционный актив облигации становятся привлекательнее акций. Тем не менее многие инвесторы считают, что рынок акций способен справиться с 3%-ной доходностью облигаций в отсутствие признаков усиления инфляции, которые побудили бы центральные банки ускорить темпы повышения процентных ставок.

"Это круглое число, и мы не так часто добираемся до него, поэтому оно привлекает внимание", – комментирует главный инвестиционный аналитик Janney Montgomery Scott Марк Лускини. Но пока рост доходности служит "естественным результатом растущей экономической активности", а инфляция остается умеренной, такой рост не нивелирует эффект от улучшения корпоративных финансовых результатов, добавил он.

Акции швейцарского банка Credit Suisse Group сегодня выросли на 3,7%, после того как он сообщил о росте чистой прибыли за 1-й квартал на двузначный процент и превысил ожидания. Акции STMicroelectronics подорожали на 2,9%, так как прибыль этого европейского производителя микросхем выросла более чем в два раза.

Акции Lloyds Banking опустились после публикации отчетности на 0,5%. Акции стокгольмского Nordea Bank подешевели на 2,1%, так как его прибыль за 1-й квартал снизилась на 3,6%. Кроме того, он предупредил, что ему будет сложнее достичь целевого показателя по выручке.

В Азии под давлением оказались акции технологического сектора. Бумаги гонконгских производителей компонентов для смартфонов Sunny Optical и AAC Technologies продолжили снижаться и потеряли примерно по 3%.

Некоторые производители микросхем выразили опасения насчет спроса на смартфоны, что лишь усилило опасения, спровоцированные запретом США на поставку товаров китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE.

"Нынешние опасения связаны скорее не с внешнеторговым конфликтом США и Китая, а с напряженностью в технологическом секторе после санкций в отношении ZTE. Это скажется на всей цепочке поставок", – объяснил Элвин Чон из Prudential Brokerage. Он не исключает, что власти США введут санкции и против других китайских технологических и интернет-компаний.

Тем временем акции китайского производителя свинины WH Group, владельца американской фирмы Smithfield Foods, опустились на 8,9% и достигли пятимесячного минимума после публикации слабых результатов за 1-й квартал.

Акции Takeda Pharmaceutical опустились на 7% и достигли уровней ноября 2016 года, после того как совет директоров Shire заявил о готовности рекомендовать акционерам принять очередное предложение Takeda при условии урегулирования оставшихся разногласий. Акции самой Shire поднялись на торгах в Лондоне на 2,7%.