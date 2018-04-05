LME оставила в силе решение об ограничении торговли алюминием "Русала"

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) оставила без изменений свое предыдущее решение от 10 апреля о вводе с 17 апреля временного ограничения на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США, говорится в сообщении биржи.

"Решение 18/103 от 10 апреля остается в силе", - говорится в сообщении. LME отмечает, что проводит дальнейший анализ ситуации.

Заявление биржи выпущено после того, как в понедельник OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) выпустил документ (лицензия №14), продлевающий срок завершения контрактов с "Русалом" в рамках санкций до 23 октября 2018 года. Первоначальный срок был установлен до 5 июня.

"В настоящее время LME проводит дальнейший анализ лицензии №14 применительно к брендам металлов "Русала" и может выпустить дополнительное сообщение в установленном порядке", - говорится в сообщении LME.

Согласно решению специального комитета LME от 10 апреля, с 17 апреля биржа ввела временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами "Русала", не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.