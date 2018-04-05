FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

LME оставила в силе решение об ограничении торговли алюминием "Русала"


Commodities / Рынки

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) оставила без изменений свое предыдущее решение от 10 апреля о вводе с 17 апреля временного ограничения на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США, говорится в сообщении биржи.

"Решение 18/103 от 10 апреля остается в силе", - говорится в сообщении. LME отмечает, что проводит дальнейший анализ ситуации.

В московском офисе компании "РусАл" проходят обыскиВторое дыхание "Русала"

Заявление биржи выпущено после того, как в понедельник OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) выпустил документ (лицензия №14), продлевающий срок завершения контрактов с "Русалом" в рамках санкций до 23 октября 2018 года. Первоначальный срок был установлен до 5 июня.

"В настоящее время LME проводит дальнейший анализ лицензии №14 применительно к брендам металлов "Русала" и может выпустить дополнительное сообщение в установленном порядке", - говорится в сообщении LME.

Согласно решению специального комитета LME от 10 апреля, с 17 апреля биржа ввела временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами "Русала", не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.

 

 

 

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ