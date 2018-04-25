Нефть торгуется разнонаправленно перед статистикой по запасам в США

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем не демонстрируют единой динамики, инвесторы ожидают выхода статистики от Минэнерго США по запасам нефти в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.52 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% - до 73,97 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,31%, до 67,91 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов нефть дешевела.

Инвесторы ожидают статистику по запасам нефти в США по итогам прошедшей недели. Аналитики прогнозируют, что показатель за неделю по 20 апреля снизился на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 425,6 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы сократились на 1,1 миллиона баррелей, а добыча составляла 10,54 миллиона баррелей в день.

При этом Американский институт нефти (API) сообщал в среду, что запасы нефти, напротив, выросли - на 1,1 миллиона баррелей, до 428,7 миллиона баррелей. По данным API, запасы бензина за прошлую неделю снизились на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей.

"Рост добычи нефти в США остается главной темой рынка, которая оказывает давление на нефтяные цены, будет интересно посмотреть на то, во сколько оценивается нефть, до того, как на рынок выйдут "медведи", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).