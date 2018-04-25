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Рубль днем слегка снижался к доллару и стабилизировался к евро на коррекции нефти


Рынки / Валюта

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рубль днем торговался в умеренном минусе против доллара и мало менялся к евро, отыгрывая торможение роста рынка нефти, отмечают эксперты.

Укрепление доллара на форексе транслируется на внутренний валютный рынок РФ, говорят трейдеры.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.53 мск рос на 18 копеек - до 61,8 рубля, курс евро - на 5 копеек и равнялся 75,43 рубля.

РУБЛЬ ИДЕТ ЗА ФОРЕКСОМ

Российская валюта в среду днем слегка снижалась к доллару и стабилизировалась к евро. Попытки роста американской валюты на форексе (курс с трудом цепляется за уровень поддержки 1,22 доллара за евро) транслируется в более уверенную динамику доллара против рубля.

Стоимость нефти также сползла немного ниже 74 долларов за баррель, что поддерживает уверенность долларовых "быков".

По данным Американского института нефти (API), за неделю запасы нефти в США выросли на 1,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов. Официальные данным по запасам от министерства энергетики США будут опубликованы позднее в среду.

Сохранение Центробанком РФ высоких объемов покупки валюты для Минфина поддерживают давление на рубль. Регулятор в понедельник, 23 апреля, купил валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина на 18,7 миллиарда рублей.

В итоге доллар днем рос к рублю на 0,3%, евро мало менялся. Рублевая цена "черного золота" при этом колеблется около уровня 4,55 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня финальные даты уплаты в бюджет НДПИ, акцизов и НДС – всего около 770 миллиардов рублей, оценил Евгений Кошелев из Росбанка.

"В конце недели завершается налоговый период по налогу на прибыль (около 200 миллиардов). Подобный переизбыток свободной ликвидности может спровоцировать закрепление краткосрочных ставок денежного рынка ниже отметки 7% годовых, особенно если регулятор воздержится от проведения операций тонкой настройки до начала мая", - добавил он, рассуждая о факторах курсовой динамики.

Рост доллара на форексе и против рубля в том числе обусловлен ростом доходности облигаций США выше уровня 3% годовых, рассуждает Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр". Прохождение этого рубежа сулит не только дальнейшее восхождение валюты США, но и отток капитала из развивающихся экономик в пользу развитых, считает он.

"Инфляционные ожидания в Штатах резко выросли на фоне удорожания сырья, а вместе с ними и ожидания относительно ужесточения монетарной политики Федрезерва. Другими словами, со всех сторон этот фактор – негативный для рубля. Поэтому рубль будет и далее оставаться под давлением, особенно если на данном этапе нефть не сможет удержать позиции и перейдет к коррекции, а доллар продолжит пользоваться агрессивным спросом на международном рынке форекс", - сказал Блинов.

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