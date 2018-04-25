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Чистая прибыль Nasdaq за I квартал выросла на 5%


Рынки / Акции

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы Nasdaq, владеющей фондовой биржей Nasdaq, по итогам первого квартала 2018 года выросла на 5,4% в годовом выражении и составила 177 миллионов долларов, следует из отчетности группы.

Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,05 доллара против 0,99 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне в 1,2 доллара за акцию. Выручка группы за вычетом транзакционных издержек составила 666 миллионов долларов, что на 14,6% больше показателя января-марта 2017 года.

"Мы достигли сильных результатов в первом квартале 2018 года за счет сочетания хорошего органического роста выручки, а также максимизации выгоды от более значительного объема сектора с сильным рыночным положением", - приводятся в сообщении слова президента и главы Nasdaq Адены Фридман (Adena Friedman).

Компания Nasdaq OMX Group была основана в 1971 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания владеет биржей Nasdaq, а также 8 европейскими биржами в балтийском регионе, в том числе Стокгольмской, Рижской, Таллинской и Вильнюсской фондовыми биржами.

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