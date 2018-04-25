Рубль вечером ощутимо снижался к доллару и к евро на бегстве игроков от риска

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рубль вечером падал к доллару и к евро на фоне бегства глобальных инвесторов от риска, говорят трейдеры.

Рост инфляционных ожиданий в США толкает вверх доходности казначейских облигаций и соответственно курс доллара, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.30 мск рос на 0,8 рубля - до 62,42 рубля, курс евро - на 0,62 рубля, до 76 рублей, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ РИСКОВ

Курс рубля вечером ощутимо терял против доллара и в меньшей степени к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форекс ниже отметки 1,22 доллара.

Негативные сигналы пришли с мировых рынков. В последние дни возросли опасения по поводу раскручивания инфляции в США, на которое ФРС, скорее всего, ответит ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП). На этом фоне подросла доходность американских казначейских облигаций до многолетних рекордов в 3% годовых. В этих условиях доллар и вырос против других валют.

Нефть также попала под давление из-за дорогого доллара, что добавило негатива в динамику рубля.

Наконец, сохранение Центробанком РФ высоких объемов покупки валюты для Минфина поддерживают давление на рубль. Регулятор в понедельник, 23 апреля, купил валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина на 18,7 миллиарда рублей.

В итоге доллар и евро вечером росли к рублю на 0,9-1,3%. Рублевая цена нефти осталась около уровня 4,6 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,4-63,4 рубля, евро – в коридоре 75,4-76,6 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

пара доллар/рубль в среду поднялась выше 62, указывая на перспективу ускорения восходящего движения в ближайшие дни, вплоть до района 64, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Пара евро/рубль к вечеру была около 76, закрепление выше указанной отметки также откроет евро новые горизонты роста, как минимум в район 77 рублей, оценила она.