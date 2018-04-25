FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль вечером ощутимо снижался к доллару и к евро на бегстве игроков от риска


Рынки / Валюта

 

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рубль вечером падал к доллару и к евро на фоне бегства глобальных инвесторов от риска, говорят трейдеры.

Рост инфляционных ожиданий в США толкает вверх доходности казначейских облигаций и соответственно курс доллара, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.30 мск рос на 0,8 рубля - до 62,42 рубля, курс евро - на 0,62 рубля, до 76 рублей, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ РИСКОВ

Курс рубля вечером ощутимо терял против доллара и в меньшей степени к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форекс ниже отметки 1,22 доллара.

Негативные сигналы пришли с мировых рынков. В последние дни возросли опасения по поводу раскручивания инфляции в США, на которое ФРС, скорее всего, ответит ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП). На этом фоне подросла доходность американских казначейских облигаций до многолетних рекордов в 3% годовых. В этих условиях доллар и вырос против других валют.

Нефть также попала под давление из-за дорогого доллара, что добавило негатива в динамику рубля.

Наконец, сохранение Центробанком РФ высоких объемов покупки валюты для Минфина поддерживают давление на рубль. Регулятор в понедельник, 23 апреля, купил валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина на 18,7 миллиарда рублей.

В итоге доллар и евро вечером росли к рублю на 0,9-1,3%. Рублевая цена нефти осталась около уровня 4,6 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,4-63,4 рубля, евро – в коридоре 75,4-76,6 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

пара доллар/рубль в среду поднялась выше 62, указывая на перспективу ускорения восходящего движения в ближайшие дни, вплоть до района 64, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Пара евро/рубль к вечеру была около 76, закрепление выше указанной отметки также откроет евро новые горизонты роста, как минимум в район 77 рублей, оценила она.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ