ОБЗОР - Росимущество призывает снять барьеры для акционирования ФГУПов Россвязи

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Глава Росимущества Дмитрий Пристансков считает необходимым снять лишние или неактуальные ограничения на акционирование ФГУПов, подведомственных Федеральному агентству связи (Россвязи).

"Сейчас нужно продолжить работу, которая будет направлена на отмену излишних или утративших силу и актуальность ограничений на акционирование государственных предприятий, которая была указана до 1992 года", - сказал Пристансков на расширенном совещании Россвязи по итогам 2017 года.

В частности, Пристансков указал на то, что до настоящего времени не решен вопрос о снятии ограничений на акционирование ФГУПа "Главный центр специальной связи" (ГЦСС), включенного в прогнозный план приватизации федерального имущества.

Кроме того, по его словам, с учетом необходимости сокращения количества ФГУПов "надо будет думать", что делать с организационно-правовой формой ФГУПов "Космическая связь" (ГПКС, оператор спутниковой связи), "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ЦНИИС, ведет, в частности, реестр перенесенных номеров), "НИИ Радио" (НИИР).

При этом Пристансков отметил, что в стадии завершения находится процесс акционирование ФГУПа "Российские сети RSTI вещания и оповещения" (РСВО, оператор сети проводного вещания и оповещения в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.).

РАБОТА ВЕДЕТСЯ

Глава Россвязи Олег Духовницкий, в свою очередь, сообщил, что акционирование РСВО будет проведено до конца 2018 года. При этом к компании будет присоединено ФГБУ "МИРИТ", на балансе находится ряд объектов телеком-инфраструктуры, построенной к Олимпиаде в Сочи.

"К сожалению, последние несколько лет не находится бюджетных средств на поддержание этой инфраструктуры в надлежащем виде. МИРИТ поддерживает за свой счет в нормальном рабочем состоянии, но чтобы узел применения связных технологий проводного вещания заработал полноценно, такое решение (об объединении с РСВО - ред.) нами было принято и поддержано Росимуществом", - сказал Духовницкий.

"Мы теперь будем создавать (на базе РСВО - ред.) крупное предприятие, территориально распределенное, работающее в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Севастополе и в Сочи", - добавил глава Россвязи.

Но в этом году, по его словам, ведомство акционированием РСВО и ограничится. А к акционированию других ФГУПов, подведомственных Россвязи, нужно подходить осторожно и взвешенно, и ведомство будет это делать постепенно, отметил Духовницкий.

"Это связано с тем, что задачи, которые возложены на них, носят общегосударственный характер, и даже минимальная тонкая перенастройка органов управления может не всегда сыграть положительную роль, а поменять основные векторы работы предприятия в целом. И не всегда, к сожалению, изменение организационно-правовой формы вызывает взрывной рост экономики предприятия", - пояснил глава Россвязи.

В частности, рассказал он, НИИР - это стратегическое предприятие, и чтобы его вывести на акционирование, надо внести соответствующие изменения в целый перечень нормативных правовых актов. А перед ГПКС и ГЦСС стоят "специальные задачи", которые выполняются качественно с позиции ФГУПов, отметил Духовницкий.

"Нужно, чтобы созрели обстоятельства для того, чтобы мы в этом отношении ускорились. Что касается этих трех предприятий, они стоят в перечне наших внутренних решений с точки зрения изменения организационно-правовой формы. Придет время, и это произойдет - и "НИИ Радио" станет акционерным обществом, и ГПКС, и ГЦСС. Но мы идем в этой работе не параллельно, а последовательно. Мы сейчас закончим с РСВО, следующий будем рассматривать уже НИИР, ГПКС и ГЦСС", - заключил глава Россвязи.