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"АвтоВАЗ" начал производство седана Lada Vesta Cross в Ижевске


Рынки

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. "АвтоВАЗ" AVAZ начал производство седана Lada Vesta Cross на заводе в Ижевске, сообщает автопроизводитель в среду.

"Двадцать пятого апреля 2018 года дан старт серийному производству седана Lada Vesta Cross. Первые автомобили сошли с конвейера завода "Lada Ижевск", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на заводе в Ижевске седан проходит полный цикл производства: штамповку кузовных панелей, литье пластиковых деталей, сварку и окраску кузова, сборочный конвейер. В его составе работает контрольно-измерительная лаборатория, оснащенная 3D-измерительными машинами. Они проверяют соответствие геометрии кузова его математической модели.

Седан Lada Vesta Cross стал четвертым автомобилем семейства Lada Vesta. В настоящее время на заводе "Lada Ижевск" выпускаются также седан Lada Vesta, модели Vesta SW и Vesta SW Cross. Темп производства составляет 30 автомобилей в час.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.

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