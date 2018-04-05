ОБЗОР: Рынок акций РФ просел вслед за зарубежными площадками

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ просел по основным индексам вслед за зарубежными площадками, однако "Роснефть" ROSN вышла в лидеры роста на сообщении о дивидендах.

Индекс Мосбиржи закрылся нейтрально, снизившись на 0,01% - до 2253,5 пункта, индекс РТС снизился на 1,4%, до 1137,62 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.19 мск рос на 74 копейки - до 62,36 рубля, курс евро - на 56 копеек - до 75,94 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,08% - до 73,8 доллара за баррель, следует из данных торгов.

Отечественные рынки, открывшиеся заметно ниже уровней закрытия вторника, попытались сразу перейти к росту, но получился лишь высоковолатильный "боковик" - сил на полноценный рост в условиях стольких факторов неопределенности не хватило, отмечает Алексей Коренев из "Финама". Закрылись рынки в итоге выше уровней открытия, но хуже, чем во вторник замечает аналитик.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) X5 Retail подешевели на 5,59% - до 1800 рублей на новостях о смене гендиректора "Пятерочки" (входит в X5 Retail Group).

Гендиректор "Пятерочки" (входит в X5 Retail Group) Ольга Наумова покидает свой пост, исполнять обязанности руководителя торговой сети будет главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. При этом X5 Retail планирует назначить нового руководителя "Пятерочки" из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети.

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Роснефти" подскочили к закрытию торгов вторника на 5,04% - до 370 рублей на рекомендации совета директоров компании выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 6,65 рубля на акцию; общий объем выплат за год с учетом промежуточных дивидендов составит 10,48 рубля на акцию, или 50% чистой прибыли по МСФО.

По итогам первого полугодия 2017 года компания выплачивала 3,83 рубля на акцию, что составило в общей сложности около 40,6 миллиарда рублей, или примерно 50% прибыли "Роснефти" по МСФО за полугодие. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2017 году выросла на 27,6% по сравнению с 2016 годом, до 222 миллиардов рублей.

Дивиденды "Роснефти" по итогам 2016 года составили 5,98 рубля на акцию, что почти в два раза ниже показателя за 2015 год и соответствует 35% чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма дивидендов за 2016 год составила 63,377 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – ГДР En+ (4,58%), акции ТГК-1 (3,29%), НЛМК (2,26%), "Соллерса" SVAV(1,62%), префы "Татнефти" TATN(1,55%), акции "Северстали" CHMF(1,37%), "Магнита" MGNT(1,21%), ИСКЧ (1,11%) и акции Полюса" (1,05%).

"Акции "Магнита" после трех сессий снижения перешли к восстановлению. Бумаги до сих пор остаются в сложной позиции в среднесрочном периоде: очень сильны границы широкого "боковика", но рынок не оставляет попыток не только пробиться к 5000 рублям, но и закрепиться выше. Нельзя исключать, что в случае положительного развития событий акции "Магнита" успешно пробьют зону промежуточных сопротивления у 4950 рублей и двинутся к 5050 рублей", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

Среди лидеров падения – акции "МРСК Центра" MRKC(-4,41%), "Яндекса" YNDX(-3,82%), "М.Видео" (-3,1%), "Мосэнерго" MSNG(-1,92%), префы Сбербанка SBER(-1,68%), префы "Селигдара" SELG(-1,62%), префы "Транснефти" (-1,62%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг состоится заседание совета директоров ТМК (по дивидендам), операционные результаты за первый квартал представят "Черкизово", "Распадская" RASP и "Евраз", напоминает Коренев из "Финама". Финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2018 года будут от X5 Retail Group и "Энел Россия", ожидается закрытие реестра акционеров для участия в годовом собрании акционеров по "Детскому миру" и "ВСМПО-АВИСМА", добавляет он.

"Индекс Мосбиржи, как и ожидалось, закрепляется в коридоре 2220-2260 пунктов с ближайшей поддержкой около 2200 пунктов. Индекс РТС в очередной раз демонстрирует более яркую динамику, чем рублевый индикатор, возвращается в низкий диапазон 1115-1140 пунктов", - говорит Бодрова из "Альпари".