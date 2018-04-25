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Биржи Европы закрылись снижением на фоне роста доходности гособлигаций США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды в "красной зоне", настороженность рынков была вызвана рекордным ростом доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,62%, до 7379,32 пункта, французский CAC 40 на 0,57%, до 5413,3 пункта, немецкий DAX - на 1,02%, до 12422,3 пункта.

Опрошенные агентством Рейтер эксперты считают, что давление на европейские индексы в среду оказала обеспокоенность инвесторов относительно доходности американских госбондов. Во вторник доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране. Вечером в среду показатель продолжает расти и находится на уровне в 3,033%.

По мнению рыночного аналитика брокерской компании City Index Кена Оделуги (Ken Odeluga), которое приводит агентство, ситуация вокруг доходности американских гособлигаций вызвала определенную тревогу на европейских рынках, однако ожидающиеся позитивные данные корпоративной финансовой отчетности способны вернуть индексы к росту на предстоящих сессиях.

Вместе с тем, опубликованные в среду финрезультаты европейских компаний были неоднозначными. Так, чистая прибыль британской GlaxoSmithKline (GSK), одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний, по итогам первого квартала 2018 года составила 759 миллионов фунтов стерлингов (около 1 миллиарда долларов), что на 38% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Акции GSK завершили торги снижением на 1,89%.

При этом французский концерн люксовых брендов Kering сообщил о росте выручки в первом квартале на 27,1%, до 3,1 миллиарда евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бумаги компании закрыли торги среды ростом на 4,61%.

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