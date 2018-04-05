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Сбербанк не фиксирует увеличения числа попыток "взлома" банкоматов


Рынки

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Сбербанк SBER не видит изменений в динамике атак злоумышленников на удаленные денежные устройства, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

СМИ ранее в среду сообщили, что в апреле резко участились атаки злоумышленников на банкоматы с целью хищения средств. Если в 2017 году, по данным ЦБ, был зафиксирован 21 такой инцидент, то только за последний месяц правоохранители получили информацию примерно о 10 атаках на банкоматы. Отмечается, что, скорее всего, в данном случае явно работают начинающие хакеры.

"Сбербанк не видит каких-то изменений в динамике преступных посягательствах на удаленные устройства", - сообщили в пресс-службе банка.

В банке "Открытие" ранее сегодня также отметили РИА Новости, что попыток злоумышленников атаковать банкоматы с целью хищения средств не стало больше; таких попыток фиксируется одна-две в месяц, при этом чаще всего они безуспешны.

Летом 2016 года зампред Сбербанка Станислав Кузнецов впервые сообщил о том, что крупнейший российский банк обнаружил новый способ кражи в банкоматах, когда мошенники выкачивают деньги с помощью специальной компьютерной шины. Этот вид хищения называется Black Box. Мошенники сверлят отверстие в определенного вида банкоматах и подключают компьютерную шину, мгновенно выкачивая деньги, пояснял тогда топ-менеджер Сбербанка.

ЦБ в феврале сообщал, что ущерб от действий мошенников в отношении банкоматов в 2017 году составил 40 миллионов рублей. Самыми "популярными" физическими атаками на банкоматы у злоумышленников остаются Black Box, скимминг, шимминг, атаки на бесконтактные карты.

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