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Кабмин РФ рассмотрит выделение 6 млрд руб на развитие семейства самолетов SSJ100


Рынки

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект о выделении 6 миллиардов рублей из бюджета на программу развития семейства самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предусматривается выделение ассигнований в размере 6 миллиарда рублей изготовителям воздушных судов на обеспечение финансовых затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа", — говорится в сообщении.

Помимо этого, эти средства могут также направить на внедрение сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа, а также на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для увеличения ресурса, импортозамещения систем и компонентов SSJ100 и разработке его 75-местной модификации.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.

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