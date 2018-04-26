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ЦБ возложил на ФКБС функции временной администрации в Азиатско-Тихоокеанском банке


Рынки

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр /ПРАЙМ/. Банк России возложил функции временной администрации Азиатско-Тихоокеанского банка на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления ЦБ РФ.

"С сегодняшнего дня функции временной администрации по управлению "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора". При этом банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя Банка России Василия Поздышева, которые приводит пресс-служба управления ЦБ, для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется.

"АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами. В настоящее время в АТБ работает временная администрация "Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора", основными задачами которой является обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств и проведение его докапитализации в кратчайшие сроки", - сказал Поздышев.

Он отметил, что решение, принятое Банком России, позволит обеспечить непрерывную работу АТБ на рынке банковских услуг в течение всего срока мер по финансовому оздоровлению банка.

Как отмечается на сайте ЦБ, "Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Азиатско-Тихоокеанский Банка". Функции временной администрации возложены на ФКБС с 26 апреля.

Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным ЦБ, АТБ занимает 60 место по величине активов среди российских банков с 120 миллиардами рублей по данным на 1 апреля 2018 года. Согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 59-е место в банковской системе РФ. Накануне сообщалось, что АТБ из-за обновления программного обеспечения временно приостановил открытие новых вкладов.

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