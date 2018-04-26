Биржи АТР торгуются разнонаправленно, Nikkei растет на снижении курса иены





МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики; японский индекс Nikkei 225 продолжает расти на снижении курса иены к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 мск Nikkei 225 рос на 0,57% - до 22341,96 пункта. Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,92% - до 3089,21 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1787,26 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,7% - до 30114,91 пункта, корейский KOSPI – поднимался на 1,35%, до 2481,75 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,15% - до 5912,7 пункта.

Азиатские индексы в четверг открыли торги ростом, корректируясь после снижения предыдущего дня, однако затем перешли к смешанной динамике.

Японский индекс растет на фоне продолжающегося снижения курса иены к доллару, что поддерживает котировки акций местных экспортеров. Доллар дорожает на фоне рекордного роста доходности казначейских гособлигаций США, которая в среду превысила 3% впервые с января 2014 года.

Старший трейдер Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes), помимо роста доходности американских гособлигаций, отмечает также положительные финансовые отчетности компаний. "Все это должно привнести определенное чувство спокойствия (на рынки - ред.)", - приводит агентство MarketWatch комментарий трейдера.

Корейский KOSPI растет после четырех дней понижения. Среди "голубых фишек" индекса Samsung Electronics дорожает на 3% после публикации финансовых результатов первого квартала. Квартальные продажи микросхем компании выросли, что вновь обеспечило рекордную операционную прибыль. Ранее в течение нескольких недель акции технологических компаний в целом дешевели на новостях о снижении спроса на смартфоны в мире.