События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 апреля

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительского климата (Gfk) (май)
|10,9
|10,8 (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов
|38,1 тыс
|37,1 тыс
|12:00
|EUR
|Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,30%
|0,10%
|14:45
|EUR
|Еврозона - Решение ЕЦБ по процентной ставке (апрель)
|0%
|0%
|14:45
|EUR
|Еврозона - Ставка по депозитным средствам
|-0,40%
|-0,40%
|14:45
|EUR
|Еврозона - Ставка марженвого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|0,25%
|15:30
|USD
|США - Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|1%
|0,40%
|15:30
|USD
|США - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март)
|1%
|0,50%
|15:30
|USD
|США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март)
|3%
|1,60%
|15:30
|USD
|США - Сальдо внешней торговли товарами (март)
|-75,88 млрд
|-74,8 млрд
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|232 тыс
|230 тыс
|15:30
|EUR
|Еврозона - Пресс-конференция ЕЦБ
|USD
|США - Intel - публикация отчетности
|USD
|США - Microsoft - публикация отчетности
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 20.04)
|462,4 млрд долл (на 13.04)
|16:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY)
|RUB
|НОВАТЭК - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 1кв2018
|RUB
|ГМК Норильский Никель - производственные результаты за 1кв2018
|RUB
|Evraz Plc - операционные результаты за 1 кв2018
|RUB
|Распадская - производственные результаты за 1кв2018
|RUB
|Энел Россия - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|X5 Retail Group - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|Группа Черкизово - операционные результаты за 1 кв2018
|RUB
|Группа Черкизово - СД (вопрос о допэмиссии акций)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ - СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)
|1,94 (1П2016) + 1,96 (фин) - див-д 2016
|RUB
|Московская биржа - ГОСА (закрытие реестра для участия - 03.04.18, реестр для выплаты - 15.05.2018)
|7,68 - див-д 2016
|2,49 (1П2017) + 5,47 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|ВСМПО-АВИСМА - закрытие реестра акционеров к ГОСА (22.05.2018, реестр для выплаты - 08.06.2018)
|816 (1П2016) + 1300 (фин) - див-д 2016
|762,68 (1П2017) + 890,45 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Детский мир - закрытие реестра акционеров к ГОСА (18.05.2018, реестр для выплаты - 29.05.2018)
|4,22 (9м2016) + 3,48 (фин) - див-д 2016
|2,97 (9м2017) + 3,88 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017