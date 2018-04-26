События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 апреля

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 9:00 EUR Германия - Индекс потребительского климата (Gfk) (май) 10,9 10,8 (факт) 11:30 GBP Великобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов 38,1 тыс 37,1 тыс 12:00 EUR Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,30% 0,10% 14:45 EUR Еврозона - Решение ЕЦБ по процентной ставке (апрель) 0% 0% 14:45 EUR Еврозона - Ставка по депозитным средствам -0,40% -0,40% 14:45 EUR Еврозона - Ставка марженвого кредитования ЕЦБ 0,25% 0,25% 15:30 USD США - Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 1% 0,40% 15:30 USD США - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март) 1% 0,50% 15:30 USD США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март) 3% 1,60% 15:30 USD США - Сальдо внешней торговли товарами (март) -75,88 млрд -74,8 млрд 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 232 тыс 230 тыс 15:30 EUR Еврозона - Пресс-конференция ЕЦБ USD США - Intel - публикация отчетности USD США - Microsoft - публикация отчетности

Российские события