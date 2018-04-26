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События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 апреля


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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EURГермания - Индекс потребительского климата (Gfk) (май)10,910,8 (факт)
11:30 GBPВеликобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов38,1 тыс37,1 тыс
12:00 EURИталия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)0,30%0,10%
14:45 EURЕврозона - Решение ЕЦБ по процентной ставке (апрель)0%0%
14:45 EURЕврозона - Ставка по депозитным средствам-0,40%-0,40%
14:45 EURЕврозона - Ставка марженвого кредитования ЕЦБ0,25%0,25%
15:30 USDСША - Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)1%0,40%
15:30 USDСША - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март)1%0,50%
15:30 USDСША - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март)3%1,60%
15:30 USDСША - Сальдо внешней торговли товарами (март)-75,88 млрд -74,8 млрд
15:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице232 тыс230 тыс
15:30 EURЕврозона - Пресс-конференция ЕЦБ
 USDСША - Intel - публикация отчетности
 USDСША - Microsoft - публикация отчетности

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 мск RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 20.04)462,4 млрд долл (на 13.04)
16:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY) RUBНОВАТЭК - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 1кв2018
 RUBГМК Норильский Никель - производственные результаты за 1кв2018
 RUBEvraz Plc - операционные результаты за 1 кв2018
 RUBРаспадская - производственные результаты за 1кв2018
 RUBЭнел Россия - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
 RUBX5 Retail Group - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
 RUBГруппа Черкизово - операционные результаты за 1 кв2018
 RUBГруппа Черкизово - СД (вопрос о допэмиссии акций)
 RUBТМК /Трубная металлургическая компания/ - СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)1,94 (1П2016) + 1,96 (фин) - див-д 2016
RUBМосковская биржа - ГОСА (закрытие реестра для участия - 03.04.18, реестр для выплаты - 15.05.2018)7,68 - див-д 20162,49 (1П2017) + 5,47 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBВСМПО-АВИСМА - закрытие реестра акционеров к ГОСА (22.05.2018, реестр для выплаты - 08.06.2018)816 (1П2016) + 1300 (фин) - див-д 2016762,68 (1П2017) + 890,45 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBДетский мир - закрытие реестра акционеров к ГОСА (18.05.2018, реестр для выплаты - 29.05.2018)4,22 (9м2016) + 3,48 (фин) - див-д 20162,97 (9м2017) + 3,88 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
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