Акции "Роснефти" могут обновить исторический максимум

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Акции "Роснефти" после объявления рекомендации совета директоров по дивидендам способны обновить исторический максимум на уровне 425,7 рубля, установленный в начале января 2017 года, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

В среду к закрытию торгов акции "Роснефти" подскочили на 5,04% - до 370 рублей на рекомендации совета директоров компании выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 6,65 рубля на акцию. Таким образом, общий объем выплат за год с учетом промежуточных дивидендов составит 10,48 рубля на акцию, или 50% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2017 году выросла на 27,6% - до 222 миллиардов рублей.

К 11.02 мск четверга акции "Роснефти" на Московской бирже незначительно корректируются вниз (на 0,07%), но тем не менее, торгуются вблизи вчерашних максимумов - 369,8 рубля.

"Рынок среагировал не на то, какие дивиденды будут выплачены за 2017 год, а на сам принцип формирования дивидендов. "Роснефть" довольно долго отказывалась от того, чтобы выплачивать дивиденды из расчета 50% от прибыли по МСФО или по РСБУ. Если компания будет придерживаться данной заявленной концепции и в дальнейшем, то есть надежда, что дивиденды будут расти, и расти существенно, поскольку в 2017 году прибыль "Роснефти" явно не относится к очень высоким", - комментирует аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По направлению к максимуму

По мнению Кочеткова, если прибыль "Роснефти" в ближайшие годы будет расти на 100-300% относительно 2017 года, то естественно, и дивидендные выплаты будут достаточно высокими, а на этом фоне и акции могут подорожать и до 400, и до 450, и даже до 500 рублей.

Аналитик КГ "Финам" Сергей Дроздов согласен, что акции "Роснефти" могут установить новые рекорды. По его подсчетам, уровень среднесрочной поддержки находится в районе 360 рублей.

"Не быстро и в зависимости от нефти цена может вернуться к максимуму. Но без откатов вниз, скорее всего, не обойдется. Как показывает практика, акции "Роснефти" растут на новостях, например, о приватизации или дивидендах. При этом после того, как новость отыграна, бумага плавно начинает стагнировать", - говорит он.

Впрочем, аналитик предупреждает, что при дальнейшем росте акций "Роснефти" процентная доходность дивидендов будет снижаться.

При этом он считает, что не от всех госкомпаний надо требовать дивиденды в 50% чистой прибыли по МСФО, так как у компаний могут быть важные инвестиционные планы.

Что с конкурентами?

Акции ближайших конкурентов "Роснефти" в четверг также растут. Бумаги "Газпрома" GAZP дорожают на 0,87% - до 143,94 рубля, акции "Лукойла" LKOH - на 1,3%, до 4080,5 рублей. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,6%.

При этом Дроздов считает акции "Лукойла" более привлекательными, хотя и они и стоят дороже. Такие компании как "Лукойл", "Татнефть" TATN работают на капитализацию и любят своих акционеров, отмечает он.

"Что касается акций "Газпрома", у них есть шанс вырасти только тогда, когда они пробьют отметку в 170 рублей. Бумаги "Газпрома" находятся сейчас в многолетнем диапазоне 110-170 рублей. Выход за границу 170 рублей даст неплохой импульс, но "Газпрому" надо закончить для этого все свои инвестпроекты", - комментирует аналитик

По мнению аналитика "Фридом Финанс" Богдана Зварича, у бумаг "Газпрома" в последнее время нет реальных идей, которые могли бы вывести их из этого коридора, притом что компания увеличивает объемы поставок газа.

"В принципе, мы видим неплохие новости. Например, в этом году "Газпром" увеличил поставки газа в Европу, но бумаги компании и на это реагируют достаточно слабо. Чтобы поднять акции "Газпрома", нужен приход в бумаги крупных иностранных игроков, а поводов пока для этого нет, плюс санкции сдерживают интерес к российским активам. Интерес иностранных инвесторов в последнее время сосредоточен в бумагах Сбербанка" SBER, - отмечает он.